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屏科大周邊近日車禍頻傳 警加強取締187縣道重大違規

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔警分局轄區共四鄉，內埔鄉、瑪家鄉、萬巒鄉與泰武鄉，警方分析發現，屏187縣道串接轄區四鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大容易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。

屏科大周邊近日車禍頻傳，內埔警分局分析，屏187縣道串接內埔分局轄區內各重要路段，北從瑪家分駐所成功路段接著清涼路段，再往龍泉派出所的黎東路段、昭勝路段（龍泉市場）、壽比路（屏科大），再一路往內埔派出所的廣濟路段（天后宮）、學人路（及台一線），緊接著由台一線左轉萬巒分駐所轄區的褒忠路段（豬腳街）及中正路段。

警方表示，這些路段都是派出所轄內，前3大最易發生車禍熱點，發生車禍最多時段，集中在每天早上的6點到10點與下午的4點到8點。

警方表示，為降低交通事故件數，以保障鄉親人身及財產安全，將持續在上述各個易發生交通事故的路口（段），取締各項重大交通違規，包括無照駕駛、左轉未依規定、闖紅燈、酒駕、逆向行駛、蛇行惡意逼車、機車行駛禁行機車道、未戴安全帽、未依規定停讓、車不讓行人等，這些違規行為都是造成車禍的最直接原因。

警方提醒，不要無照駕駛，喝酒不開車（酒後請代駕或搭計程車），行經「無(閃光)號誌路口」要停讓，尤其是65歲以上長者騎機車經過，要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，另外不超速、不闖紅燈，騎車請戴好安全帽，要跟前車保持安全距離，遵守交通安全規則，才能保障自己生命、財產安全。

屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供
屏187縣道串接內埔警分局轄內4鄉重要路段，北從瑪家分駐所的成功路段、接著到龍泉所的壽比路（屏科大），一路往內埔所得廣濟路段等，都是派出所前3大易發生重大車禍熱點，警方從12日起將展開取締專案。圖／警方提供

交通事故 車禍 闖紅燈

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