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蘆竹警辦理社區治安會議 強化民眾反詐觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹警分局外社派出所於5月8日在轄區濱海休閒會館召開社區治安會議，主持人所長江宏翔及蘆竹分局警政團隊，特別邀請地方民意代表共同參與，以貼近民眾的方式，一起傾聽居民心聲，藉由面對面互動對談，即時了解地方治安及交通現況。

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桃園市蘆竹警分局外社派出所於5月8日在轄區濱海休閒會館召開社區治安會議。圖：警方提供

外社地區因年長者較多，江宏翔除依序說明轄區治安概況，以及未來努力方向外，特在會中宣導失智老人失蹤預防等意識，蘆竹分局防治組長李家興同時率領分局警之政團隊，亦透過簡報向民眾講解當前最關心的轄區治安、打詐及婦幼安全等重點工作，而鄉親與民意代表也熱情分享自身經歷過騙手法與經驗，在各方訊息傳遞及經驗反饋後，更提升民眾識詐阻詐的防衛意識。

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蘆竹分局邀請地方民意代表共同參與，以貼近民眾的方式，一起傾聽居民心聲。圖：警方提供

蘆竹分局表示，詐騙集團經常利用每日向長輩嘘寒補品等方式來博取信任，在長輩日漸放下戒心後，便交付財物，不知不覺中掉入詐團所設的投資騙局，呼籲大家多關心獨居長者，隨時予以關懷，並提醒大家投資理財選擇合法金融機構，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高報酬」、「保證獲利」等話術，極可能就是詐騙，若遇到可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專證。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，舉辦社區治安會議最能發揮零距離溝及即時回應等效果，分局將持續結合在地資源與社區助力量，共同打造安心宜居的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警辦理社區治安會議 強化民眾反詐觀念

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