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退休高階警官慘淪竊賊 超市偷水果遭活逮淒涼晚景曝
新北市板橋區1間超市日前發生竊案。74歲蔡男在超市拿了1顆酪梨及1顆番茄後未結帳就離開，超市人員追出將他攔下報警逮人。警方清查發現蔡男竟是曾擔任分局長的退休高階警官，因涉及包庇賭場案被法辦黯然退休，詢後將他依竊盜罪送辦。
據了解，海山警方8日傍晚5時許接獲報案，板橋區雨農路1間超市發生竊案，警方到場發現超市人員已將涉嫌竊盜的74歲蔡男攔下。警方經查蔡男在超市拿了1顆酪梨、1顆番茄後未結帳就離開。超市人員眼尖發現立即追出制止，最後在雨農路巷口將蔡男攔下。警方立即將蔡男依現行犯帶回警局。
不料警方清查後發現74歲蔡男竟是警大46期退休高階警官，在擔任台北縣永和分局長期間包庇轄區百家樂賭場還收賄近百萬，後來調任三重分局長時案件爆發遭移送法辦，並被降調為苗栗縣警察局警務參，之後就狼狽退休銷聲匿跡。不料晚年竟會淪為竊賊，讓警方也唏噓不已。
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