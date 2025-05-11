快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

成大教授未禮讓救護車被罰3600元與吊照 提告：聽錯位置

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

成大林姓教授開車行經國道，原本行駛在中間車道，當時救護車鳴警笛行駛在他左後方，他卻變換切入內側車道，擋在救護車前，歷時7秒；他被開出3600元罰單、吊銷駕照，不服提告表示是聽錯救護車位置，不認為當天情況屬於違規，法院判決駁回告訴。

判決書指出，成功大學林姓教授在2022年11月18日下午6時許，開車行經國道1號南向311.9公里處，因聽到救護車的鳴笛聲，並未禮讓，持續行駛在前方，遭民眾檢舉，警方開出「聞救護車之警號，不立即避讓」罰單，交通局裁罰3600元並吊銷駕照，1年不得考照。

林姓教授不服，向高雄高等行政法院地方庭提起訴訟，主張當天聽到鳴笛聲，因天色昏暗，誤以為救護車是在正後方，他立刻向左閃避禮讓，沒想到救護車實際在左後方；他是國立大學教授，任教多年，自律甚嚴，沒有任何不良駕駛紀錄，不認為當天情況屬於違規。

交通局表示，依檢舉人提供錄影畫面顯示，救護車警笛於影片開始至結束，即沿路持續並放大音量鳴響；林姓男子從6時18分57秒起至同時19分7秒為止，總共歷時約10秒期間，救護車持續響起警笛，林仍於聽聞警號聲時直接切至救護車前方，阻擋其通過。

交通局認為，林應具檢視左側後照鏡確認後方救護車行向，以選擇變換車道避讓救護車能力；林聽聞救護車警號未依規定避讓之行為，已欠缺駕駛人主觀上應擔負遵守道路交通法規，以維護道路交通安全義務認知，而具有可非難性及可歸責性，無從排除其無過失責任並得免受處罰。

法院當庭勘驗檢舉影片，確認影片開始時，救護車持續開啟鳴笛並行駛於內側車道，林姓駕駛自中間車道向左切入內側車道後，行駛於救護車前方，救護車鳴按喇叭示警，林仍持續行駛於內側車道遲未避讓，中間歷時約7秒之久，迫使救護車駛入中間車道。

法院認定，林姓駕駛對於聞救護車警號應立即避讓規定理應知悉並確實遵守，且客觀上並無不能注意情況；林姓駕駛主觀上縱非故意，亦有應注意能注意而疏未注意過失，確認違規屬實。交通局依法裁罰，並無違誤，林請求撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

成大林姓教授被開出未禮讓救護車3600元罰單、吊銷駕照，不服提告表示是聽錯了救護車位置，不認為當天情況屬於違規，法院判決駁回告訴。示意圖／本報資料照片
成大林姓教授被開出未禮讓救護車3600元罰單、吊銷駕照，不服提告表示是聽錯了救護車位置，不認為當天情況屬於違規，法院判決駁回告訴。示意圖／本報資料照片

救護車 車行 車道

延伸閱讀

《送院途中》三代救護員接力救人 古天樂領銜演繹香港的疼與暖

台中男酒駕超速撞電桿當場死亡 家屬求償千萬國賠被駁

中國工程師學會表揚傑出工程教授 成大囊刮5人

古天樂驚爆被撞飛昏迷！「送院途中」救護車急送搶命

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局派出15車34人馳援，傳有人受困火場，火勢撲...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

騎車用腳推機車是危險駕駛？他挨罰1萬2提這判決遭打臉

蔡姓騎士騎車用腳推動前方機車，在道路上行駛，並變換車道；警方開出1萬2千元危險駕駛罰單，蔡不服，提苗栗地院撤銷罰單判決為...

影／豐原鬧區併排停車迫計程車跨雙黃線 撞外送員機車人車飛

台中市豐原鬧區博愛街旁昨天有轎車並排停車，迫使一輛計程車跨越雙黃線，碰撞外送員機車後，騎士和機車噴飛，警方將追查計程車跨...

小隊長值勤猝逝引發工時問題 桃市消防局：爭取每年3％增加人力

桃園市消防局救災救護指揮中心51歲小隊長許宏傑日前執勤時突昏倒，送醫搶救後仍不治，經調查事發前數月他平均加班逾百小時，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。