成大教授未禮讓救護車被罰3600元與吊照 提告：聽錯位置

成大林姓教授開車行經國道，原本行駛在中間車道，當時救護車鳴警笛行駛在他左後方，他卻變換切入內側車道，擋在救護車前，歷時7秒；他被開出3600元罰單、吊銷駕照，不服提告表示是聽錯救護車位置，不認為當天情況屬於違規，法院判決駁回告訴。

判決書指出，成功大學林姓教授在2022年11月18日下午6時許，開車行經國道1號南向311.9公里處，因聽到救護車的鳴笛聲，並未禮讓，持續行駛在前方，遭民眾檢舉，警方開出「聞救護車之警號，不立即避讓」罰單，交通局裁罰3600元並吊銷駕照，1年不得考照。

林姓教授不服，向高雄高等行政法院地方庭提起訴訟，主張當天聽到鳴笛聲，因天色昏暗，誤以為救護車是在正後方，他立刻向左閃避禮讓，沒想到救護車實際在左後方；他是國立大學教授，任教多年，自律甚嚴，沒有任何不良駕駛紀錄，不認為當天情況屬於違規。

交通局表示，依檢舉人提供錄影畫面顯示，救護車警笛於影片開始至結束，即沿路持續並放大音量鳴響；林姓男子從6時18分57秒起至同時19分7秒為止，總共歷時約10秒期間，救護車持續響起警笛，林仍於聽聞警號聲時直接切至救護車前方，阻擋其通過。

交通局認為，林應具檢視左側後照鏡確認後方救護車行向，以選擇變換車道避讓救護車能力；林聽聞救護車警號未依規定避讓之行為，已欠缺駕駛人主觀上應擔負遵守道路交通法規，以維護道路交通安全義務認知，而具有可非難性及可歸責性，無從排除其無過失責任並得免受處罰。

法院當庭勘驗檢舉影片，確認影片開始時，救護車持續開啟鳴笛並行駛於內側車道，林姓駕駛自中間車道向左切入內側車道後，行駛於救護車前方，救護車鳴按喇叭示警，林仍持續行駛於內側車道遲未避讓，中間歷時約7秒之久，迫使救護車駛入中間車道。