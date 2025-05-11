與未懸掛車牌電動車擦身過 台中警員追出通緝犯

台中市霧峰警分局四德派出所警員王偉瀚，昨天上午巡邏經過霧峰區新埔路時，發現對向一輛電動車未懸掛車牌，立即迴轉攔查，但騎士迅速駛入巷弄企圖躲避查緝。警員鍥而不捨，在巷內一輛轎車後面發現他。經查男子是丁姓越籍人士，且因詐欺案通緝中，因此移法移送台中地檢署歸案。

據了解，丁姓移工（28歲）在盤查過程中，聲稱因電動車未掛牌，擔心被罰才逃逸。並表示居留證因放在住處，要請友人以手機拍照傳送。但他後來出示朋友傳來的居留證照片，警員看出明顯並非他本人，且他也無法清楚交代自己的生日，僅以「聽不懂」、「忘記了」等語推托。

警員於是協同趕到的支援警力一同把丁姓移工帶回偵辦，經進一步查證身分，移工才坦承自己是失聯移工，資料亦顯示他是詐欺通緝犯。