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與未懸掛車牌電動車擦身過 台中警員追出通緝犯

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局四德派出所警員王偉瀚，昨天上午巡邏經過霧峰區新埔路時，發現對向一輛電動車未懸掛車牌，立即迴轉攔查，但騎士迅速駛入巷弄企圖躲避查緝。警員鍥而不捨，在巷內一輛轎車後面發現他。經查男子是丁姓越籍人士，且因詐欺案通緝中，因此移法移送台中地檢署歸案。

據了解，丁姓移工（28歲）在盤查過程中，聲稱因電動車未掛牌，擔心被罰才逃逸。並表示居留證因放在住處，要請友人以手機拍照傳送。但他後來出示朋友傳來的居留證照片，警員看出明顯並非他本人，且他也無法清楚交代自己的生日，僅以「聽不懂」、「忘記了」等語推托。

警員於是協同趕到的支援警力一同把丁姓移工帶回偵辦，經進一步查證身分，移工才坦承自己是失聯移工，資料亦顯示他是詐欺通緝犯。

霧峰分局表示，警員王偉瀚工作細心，因發現電動車未懸掛車牌，進而查獲失聯移工及通緝犯，展現了打擊不法與維護社會治安的決心，將進一步予以表揚。另也呼籲，切勿聘用非法移工或提供庇護，違法者將依法究辦，期盼全民共同維護治安，打造安全宜居的生活環境。

丁姓移工（28歲）在盤查過程中，無法清楚交代自己的生日。圖／民眾提供
丁姓移工（28歲）在盤查過程中，無法清楚交代自己的生日。圖／民眾提供

失聯移工 通緝 電動

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