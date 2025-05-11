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天雨路滑！買菜婦摔倒無法起身 龜山警當機立斷「公主抱」

桃園電子報／ 桃園電子報

鋒面壓境，桃園市昨(10)日起下起大雨，龜山區一名6旬干姓婦人昨日上午8時許冒雨前往市場賣菜，卻因天雨路滑不慎摔倒，動彈不得。龜山派出所與龜山交通分隊員警發現後迅速上前關心，暖心協助婦人脫困並護送返家，展現警察為民服務的熱忱。

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婦人冒雨前往市場賣菜，卻因天雨路滑不慎摔倒，動彈不得。圖：讀者提供

龜山派出所表示，警員賴建璋、戴羽辰及交通分隊警員許哲維昨日上午婦人倒臥路旁，全身因大雨淋濕，無法自行起身，現場距離派出所僅一街之隔，員警立即攙扶婦人返回派出所避雨，只是婦人因受傷無法自行爬上階梯，許哲維當機立斷以「公主抱」方式將其抱入所內，現場溫馨感人。所幸經檢查婦人無外傷，僅因摔倒暫時無力，員警隨後詢問其住家地址，確認無其他傷勢後，以巡邏車護送婦人安全返家。婦人及其家屬對員警的熱心協助感激不已，婦人讚揚警方對她如家人般的關懷，讓她在母親節前夕感受到滿滿溫暖。

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婦人因受傷無法自行爬上階梯，員警當機立斷以「公主抱」方式將其抱入派出所避雨。圖：讀者提供

龜山派出所副所長黃玉婷表示，雨天路滑，長者外出需格外小心，建議家屬陪同或提供助行工具，並呼籲民眾多關心身邊長者，共同打造安全互助的社區環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：天雨路滑！買菜婦摔倒無法起身 龜山警當機立斷「公主抱」

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