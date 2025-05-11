獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入戶，兒子靠打雜為生，生活困苦，李翁平常靠社會局便當救濟，一個便當吃一天；李翁的越南籍媳婦14年前被丈夫家暴，帶2孫女離家，因此逃過死劫。

「好友葬生火窟，心情難過又複雜！」高市鳳山區國泰里長黃昭清今天上午接受記者訪問時，提及李姓老翁不幸葬生火窟相當感慨。

黃昭清透露，85歲李姓老翁和他是多年好友，李翁早年靠水電工為生，年紀大了就沒工作，數年前，李翁的妻子和女兒相繼過世，但生性樂觀的李翁仍堅強面對失去妻女的雙重打擊，平常喜歡唱卡拉OK打發時間。

黃昭清指出，李翁因高齡85歲了，雖行動緩慢，仍騎機車外出，3個多月前，要外出唱歌，不慎騎機車摔倒，因此行動更加不便，由於李家長期是低收入戶，他幫忙李翁向社會局申請便當接濟，一天100元，李翁摔車受傷後，就像變了一個人，鬱鬱寡歡，也很少出門，一個便當可以度過一天。

據了解，和李翁同住的56歲兒子，多年期娶越南籍妻子，因酒後會打妻子，妻子曾報警，有家暴紀錄，因受不了丈夫酒後暴力，早在14年前即帶著兩名女兒搬出李家，李男平常靠打雜工為生，李翁的媳婦和孫女因此逃過火警死劫。

黃昭清說，對李翁兒子的妻子沒什麼印象，只依約聽李翁提起，孫女常回來探視，但他因心情不好，將孫女趕出去了，似乎言下之意相當懊悔。

黃昭清指出，由於李男一家是低收入戶，又和李翁是好友，在李翁摔車後，除了便當，也會煮水餃帶給李翁吃；但李翁兒子常將他排拒在外，連他送住警器到李家，也被李男拒絕。