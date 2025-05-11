中市13移工沙洲釣魚受困 半夜豪雨來襲....一夜飽受驚嚇

台中市13名印尼籍移工，昨傍晚5時許涉水到大肚圳抽水站附近的沙洲釣魚、過夜，半夜因一場豪雨，全都受困在沙洲上，直到清晨被發現，趕緊向消防局報案，經出動橡皮艇救援，才將他們順利救出，所幸過程中無人傷亡。

據了解，13名印尼籍移工昨天傍晚徒步涉水前往沙洲時溪水尚未漲起，後來半夜聽到水聲轟轟作響，才知溪水漸高，快要淹沒他們，因此受困沙洲一整晚，飽受驚嚇。救難人員說，受鋒面影響，中央氣象署今天凌晨3時許發布豪雨特報，移工們正是因這場雨受困。