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中市13移工沙洲釣魚受困 半夜豪雨來襲....一夜飽受驚嚇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市13名印尼移工，昨傍晚5時許涉水到大肚圳抽水站附近的沙洲釣魚、過夜，半夜因一場豪雨，全都受困在沙洲上，直到清晨被發現，趕緊向消防局報案，經出動橡皮艇救援，才將他們順利救出，所幸過程中無人傷亡。

據了解，13名印尼籍移工昨天傍晚徒步涉水前往沙洲時溪水尚未漲起，後來半夜聽到水聲轟轟作響，才知溪水漸高，快要淹沒他們，因此受困沙洲一整晚，飽受驚嚇。救難人員說，受鋒面影響，中央氣象署今天凌晨3時許發布豪雨特報，移工們正是因這場雨受困。

消防局說，清晨5時20分據報，立即派遣轄區大肚、烏日分隊，出動各式消防車5輛、消防人員12名、船艇2艘，由烏日分隊分隊長王文廷擔任指揮官。救災人員使用動力船艇過岸救援， 6時49分接觸受困者，7時13分將13名受困者全數救出。受困者無明顯外傷、皆意識清楚，無需送醫。

台中市消防局說，救災人員使用動力船艇過岸救援。圖／台中市消防局提供
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台中市消防局說，救災人員使用動力船艇過岸救援。圖／台中市消防局提供
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印尼 移工 豪雨

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