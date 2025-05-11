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台中鉛球冠軍男求復合刺死高中女 今在加護無法警詢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，詹與桃園市詹姓女高中生曾交往，近月分手後，昨天詹女到南屯區詹男租屋處樓下拿寵物鼠時，詹求復合失敗，持預藏的水果刀朝詹女猛刺，隨後再持折疊刀刺自己胸口，詹女不治，詹今在加護病房插管，檢警今不會詢問。

經查，詹姓男子（24歲）是中部大學畢業，與在桃園就讀高中的詹女（18歲）曾交往，二人在今年3、4月間分手，昨天詹女由彭姓學長開車載著南下，前往台中南屯區忠勇路的詹男租屋處，拿回「寵物鼠」與個人物品。

因詹男求復合失敗，拿出預藏的水果刀刺殺詹女胸、背處後，再拿出折疊刀往自己胸口猛刺四、五下，詹女送醫傷重不治，詹男今天仍在加護病房內，插管給氧治療。

檢警評估，今天詹男狀態仍不適合警詢，將在詹男狀況適合時，再安排詢問，以釐清案發經過，全案將依殺人罪方向偵辦，詹男目前由第四警分局24小時戒護中。

台中市詹姓男子昨天在南屯區忠勇路大樓人行道，持刀殺死詹姓女高中生。記者陳宏睿／翻攝
台中市詹姓男子昨天在南屯區忠勇路大樓人行道，持刀殺死詹姓女高中生。記者陳宏睿／翻攝

分手 失敗 寵物

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