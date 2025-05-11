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登山隊爬阿美族聖山 返程遇溪水暴漲幸全脫困
來自北部一行23人登山隊伍攀登花蓮豐濱鄉八里灣山，昨下午5時許返程時，卻遇上貓公溪水暴漲，趕緊打電話求救。消防局出動豐濱、壽豐、特搜大隊等30多名消防員，待溪水趨緩後協助過溪，最後在深夜11時許全數脫困，全員23人平安。
消防局特搜大隊表示，昨傍晚接獲登山隊伍因溪水暴漲無法通過，受困在貓公溪對岸；到場先架設橫度繩索，將飲水、食物送到對岸，後來研判雨勢停止，溪水會退去，請民眾稍待，等入夜後溪水消退，消防人員協助隊員們脫困，於晚間11時許圓滿完成任務。
據悉，登山隊伍有19人來自台北，分別是40多歲到60多歲，到花蓮參加登山旅遊，加上兩組散客4人，共計23人。登八里灣山前，必需越過貓公溪才可抵達登山口，若遇到雨季，導致溪水暴漲時，有可能會受困。
八里灣山位在花蓮豐濱鄉與瑞穗鄉的交界，又名貓公富士山，海拔924公尺，為海岸山脈北端的最高峰，與都蘭山、新港山，並列為東部海岸山脈海岸三雄。阿美族人稱之為奇拉雅山（Cilangasan），是阿美族的聖山，許多族人登上朝聖，豐濱國小也會舉辦登聖山活動的實驗教育課程。
八里灣山登山步道單程約5.2公里，屬於郊山步道，但高度落差大，往返約需要7個多小時，為編號91的小百岳，在山頂可遠眺玉里、壽豐、鳳林等鄉鎮。最適合爬山季節為秋冬，夏季容易遇到午後暴雨溪水暴漲，沿途需涉貓公溪經8次河床，過溪費時，挑戰高。
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