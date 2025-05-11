快訊

高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局派出15車34人馳援，傳有人受困火場，火勢撲滅後，消防員破門進屋，發現85歲李姓屋主和56歲兒子已無生命跡象，雖送醫搶救，仍雙雙宣告不治。

警消指出，位於國泰路二段的一棟5樓公寓昨天深夜10時54分許突然失火，消防局獲報出動15車34人前往現場救援，抵達時，已有民眾逃出，不少住戶因警車和消防車鳴笛聲吵醒，跑出屋外駐足查看。

消防員發現火苗從2樓公寓竄出，傳出屋內有人還未逃出，射水線灌救，火勢於11時31分許撲滅，消防員破壞門鎖進屋查看，發現屋主85歲李姓老翁和56歲的兒子雙雙倒臥在地，緊急將2人抬出屋外。

救護員發現李姓父子均已無呼吸、心跳，緊急將2人分別送醫急救，但兩人經院方搶救1小時後，仍宣告不治；詳細起火原因由消防局火調科調查。

高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝

公寓 消防員

延伸閱讀

高雄公寓深夜起火 屋主父子被救出無生命跡象送醫搶救

高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見

高雄工地主任酒駕逆向撞死高職生 檢方訊後將他聲押

北市住警器推廣遭質疑未宣導檢測 消防局允改進

相關新聞

高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局派出15車34人馳援，傳有人受困火場，火勢撲...

影／男誤將警車當Uber 拒檢嗆警「開車門犯什麼法」

桃市桃園警分局前天清晨在某KTV執勤，突有名22歲王姓男子走向警車打開後車門又若無其事走開，員警見狀攔查，他自稱喝茫錯認...

高雄公寓深夜起火 屋主父子被救出無生命跡象送醫搶救

高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，火煙從2樓竄出，消防局獲報派出15車34人前往馳援，傳出有...

連四周凱道大型集會遊行 北市中正一警將士用命「真的很硬」

為了聲援遭虐死的1歲童「剴剴」，「剴剴網路媽媽群」今天在凱達格蘭大道上舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，主辦方稱破萬人...

新北蘆洲深夜傳槍響 談判不成射擊車輛、警逮5人

新北市蘆洲區今天凌晨疑發生槍擊事件，警方說，雙方疑有糾紛互相嗆聲，其中一方談判過程，遭對方以疑似改造槍枝射擊車輛毀損，無...

竊取台電電纜線 台東警逮4竊賊送辦遭法院羈押禁見

去年1月間，台電公司台東區營業處發現，位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，每條長42.5公尺，總長127.5公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。