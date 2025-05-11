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高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治
高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局派出15車34人馳援，傳有人受困火場，火勢撲滅後，消防員破門進屋，發現85歲李姓屋主和56歲兒子已無生命跡象，雖送醫搶救，仍雙雙宣告不治。
警消指出，位於國泰路二段的一棟5樓公寓昨天深夜10時54分許突然失火，消防局獲報出動15車34人前往現場救援，抵達時，已有民眾逃出，不少住戶因警車和消防車鳴笛聲吵醒，跑出屋外駐足查看。
消防員發現火苗從2樓公寓竄出，傳出屋內有人還未逃出，射水線灌救，火勢於11時31分許撲滅，消防員破壞門鎖進屋查看，發現屋主85歲李姓老翁和56歲的兒子雙雙倒臥在地，緊急將2人抬出屋外。
救護員發現李姓父子均已無呼吸、心跳，緊急將2人分別送醫急救，但兩人經院方搶救1小時後，仍宣告不治；詳細起火原因由消防局火調科調查。
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