聽新聞
0:00 / 0:00

影／男誤將警車當Uber 拒檢嗆警「開車門犯什麼法」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園警分局前天清晨在某KTV執勤，突有名22歲王姓男子走向警車打開後車門又若無其事走開，員警見狀攔查，他自稱喝茫錯認為Uber，反嗆「開車門犯什麼法？」拒檢並走上車道，警依法帶回管束；事後他到處投訴執法過當，對此，桃園分局表表示會詳加調查。

王男本月8日清晨6點在桃園區民權路某KTV前，突然越過馬路朝對向停放路旁的警車走去，然後上前打開警車的後門又雙手抓頭，若無其事地走在車道上，員警發現王男詭異行為，以及擔心他人身安危立刻上前盤查。

面對警詢問為何打開警車車門？王男表示，他酒醉喝茫了，誤把警車當成預定的Uber，反質問員警開車門犯什麼罪？也不配合受檢，員警耐心說明任意開啟他人車門有影響安危之虞，且警車外觀塗裝及裝備與一般車輛明顯不同，況且當時警方正在執勤，因此也開啟了車頂的警示燈。

警方說，王男自稱酒醉，又不聽員警規勸，還嗆警叫囂，並任意走在車道上，將往來他人車輛的行車安全秩序及自身安危致之不理，依據警職法第19條規定，當場向他說明將帶他到警所休息等候家人接回進行保護管束之際，沒想到王男突然惱羞成怒拒絕配合並推擠拉扯，造成4名男警成傷，立即呼叫支援警力壓制帶回，後續依違反社會秩序維護法移請裁處。

針對王男向議員、警政署、警眷協會等地投訴質疑警方執法過當一事，桃園警分局表示，接獲投訴後極為重視，已責由督察組指派專責人員進行調查，將檢視當日執勤員警秘錄器暨職務報告還原真相後，依規定處理。

警方重申，將秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，釐清相關事證，以客觀、公正態度主動查處，如有過當情事，依法公正處置。

22歲王男本月8日清晨6時飲酒後要回家，無故打開停放路旁執勤警車的車門，又裝作若無其事地走在車道中，對於警方詢問，自稱喝茫了，將警車當成Uber，警方為了保護往來車輛及王男個人安危，只得依職權將他帶回警所保護管束。記者陳恩惠／翻攝
22歲王男本月8日清晨6時飲酒後要回家，無故打開停放路旁執勤警車的車門，又裝作若無其事地走在車道中，對於警方詢問，自稱喝茫了，將警車當成Uber，警方為了保護往來車輛及王男個人安危，只得依職權將他帶回警所保護管束。記者陳恩惠／翻攝
警方為了對王男實施保護管束，動員４名男警合力壓制，但王不僅拒檢還爆推擠衝突，釀警受傷。記者陳恩惠／翻攝
警方為了對王男實施保護管束，動員４名男警合力壓制，但王不僅拒檢還爆推擠衝突，釀警受傷。記者陳恩惠／翻攝

桃園 警車 車道

延伸閱讀

Uber Eats發布報告 外送員平均時薪270元

Uber Eats 首度公開 外送員送單平均每小時淨收入270元

車沒壞心先壞？Uber司機拿估價單演全套 被台灣特斯拉官方打臉！

女童弄溼特斯拉其實1毛錢都免賠？ 律師指Uber司機嗆這句涉公然侮辱罪

相關新聞

高雄公寓深夜起火 屋主父子被救出無生命跡象送醫搶救

高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，火煙從2樓竄出，消防局獲報派出15車34人前往馳援，傳出有...

影／男誤將警車當Uber 拒檢嗆警「開車門犯什麼法」

桃市桃園警分局前天清晨在某KTV執勤，突有名22歲王姓男子走向警車打開後車門又若無其事走開，員警見狀攔查，他自稱喝茫錯認...

連四周凱道大型集會遊行 北市中正一警將士用命「真的很硬」

為了聲援遭虐死的1歲童「剴剴」，「剴剴網路媽媽群」今天在凱達格蘭大道上舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，主辦方稱破萬人...

新北蘆洲深夜傳槍響 談判不成射擊車輛、警逮5人

新北市蘆洲區今天凌晨疑發生槍擊事件，警方說，雙方疑有糾紛互相嗆聲，其中一方談判過程，遭對方以疑似改造槍枝射擊車輛毀損，無...

竊取台電電纜線 台東警逮4竊賊送辦遭法院羈押禁見

去年1月間，台電公司台東區營業處發現，位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，每條長42.5公尺，總長127.5公尺...

警察值勤無法陪母親過節 這單位用外送APP為媽媽挑選神秘禮物

明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動，利用App外送，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。