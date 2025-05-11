影／男誤將警車當Uber 拒檢嗆警「開車門犯什麼法」

桃市桃園警分局前天清晨在某KTV執勤，突有名22歲王姓男子走向警車打開後車門又若無其事走開，員警見狀攔查，他自稱喝茫錯認為Uber，反嗆「開車門犯什麼法？」拒檢並走上車道，警依法帶回管束；事後他到處投訴執法過當，對此，桃園分局表表示會詳加調查。

王男本月8日清晨6點在桃園區民權路某KTV前，突然越過馬路朝對向停放路旁的警車走去，然後上前打開警車的後門又雙手抓頭，若無其事地走在車道上，員警發現王男詭異行為，以及擔心他人身安危立刻上前盤查。

面對警詢問為何打開警車車門？王男表示，他酒醉喝茫了，誤把警車當成預定的Uber，反質問員警開車門犯什麼罪？也不配合受檢，員警耐心說明任意開啟他人車門有影響安危之虞，且警車外觀塗裝及裝備與一般車輛明顯不同，況且當時警方正在執勤，因此也開啟了車頂的警示燈。

警方說，王男自稱酒醉，又不聽員警規勸，還嗆警叫囂，並任意走在車道上，將往來他人車輛的行車安全秩序及自身安危致之不理，依據警職法第19條規定，當場向他說明將帶他到警所休息等候家人接回進行保護管束之際，沒想到王男突然惱羞成怒拒絕配合並推擠拉扯，造成4名男警成傷，立即呼叫支援警力壓制帶回，後續依違反社會秩序維護法移請裁處。

針對王男向議員、警政署、警眷協會等地投訴質疑警方執法過當一事，桃園警分局表示，接獲投訴後極為重視，已責由督察組指派專責人員進行調查，將檢視當日執勤員警秘錄器暨職務報告還原真相後，依規定處理。