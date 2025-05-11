高雄公寓深夜起火 屋主父子被救出無生命跡象送醫搶救

高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，火煙從2樓竄出，消防局獲報派出15車34人前往馳援，傳出有人受困火場，另有住戶逃出，鄰近民眾也擔憂駐足圍觀，火勢撲滅後，消防員進屋救出已無生命跡象的85歲及56歲李姓父子，送醫搶救中。

警消指出，位於國泰路二段的一棟公寓昨天深夜10時54分許突然失火，消防局獲報出動15車34人前往現場救援，抵達時，已有民眾逃出，不少住戶因警車和消防車鳴笛聲吵醒，跑出屋外駐足查看。

消防員發現火苗從2樓公寓竄出，傳出屋內有人還未逃出，經射水線灌救，火勢於11時31分許撲滅，消防員進入屋內查看，發現屋主85歲李姓老翁和56歲的兒子倒臥在地，緊急將2人抬出屋外。