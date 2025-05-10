連四周凱道大型集會遊行 北市中正一警將士用命「真的很硬」
為了聲援遭虐死的1歲童「剴剴」，「剴剴網路媽媽群」今天在凱達格蘭大道上舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，主辦方稱破萬人到場，事後將逾8萬份陳情連署書送至總統府，儘管活動平和，是以溫柔方式聲援，提出六大護兒訴求，轄區警方為了確保安全，動員百名警力維安。
值得一提的是，從4月19日反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，再到4月26日藍白兩黨共同發起的「反綠共，戰獨裁」集會，接著5月1日勞動節「反霸凌、要保障」大遊行，再到5月4日藥師公會「捍衛專業、絕不退讓」遊行，今天5月10日「終結兒虐・陪你長大」，這是轄區中正一警方連續四周，在凱道處理大型集會遊行勤務；由於過去少有綿密又連續的凱道大型集會，辛勞程度非同小可。
回顧五場凱道遊行，根據主辦單位數據，少則破千人，大則破十萬人，台北市警方每場動員動輒上百名警力，有官警表示，凱道陳抗勤務見怪不怪，不過連續四周大場的，封路都是凱道東、西雙向全線車道交管，這一個月下來確實相當「硬」，更不說4月中旬還有「跨夜」的北檢、北院外陳抗勤務。
另名官警指出，中正一分局的介壽路、忠孝東路、忠孝西路、仁愛路所、博愛路5個派出所，基層員警及正副主管面對凱道集會遊行當然「勢在必行」，但其實同樣辛勞的還有分局交通組、保防組、督察組、行政組等同仁，處理包括交通管制、安全防護、集會遊行秩序、媒體輿情，而偵查隊則是現場蒐證。
他續說，現場站崗維安是體力上的辛勞，但其實分局長、副分局長等高階警官，每一場凱道勤務也都會到場掌握，以防突發狀況，若有反對立場要如何及時掌握應處等，包括執法、規劃、部署等方面，精神上是緊繃的；隨後，他話鋒一轉說，「將士用命，保護現場民眾和機構等安全，這就是中正一分局的使命」。
警界普遍認為，「天下第一分局」是聲色場所特種行業眾多，轄區治安複雜的中山分局；不過，中正第一分局負責守衛博愛特區內的總統府、行政院、立法院、司法院、監察院等府院及內政部、外交部、教育部、法務部、勞動部等重要部會，實也是另一種「天下第一分局」。
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