北市警巷弄追逐通緝犯 朝地開4槍嚇阻順利逮人
39歲蕭姓通緝犯今天在台北市東園街附近遇到警方盤查，卻趁機逃逸，雙方追逐約100公尺，因蕭男企圖攻擊員警，警方朝地面連開4槍嚇阻，最後以優勢警力壓制蕭男送辦。
台北市警察局萬華分局發布新聞資料指出，西園路派出所員警林韋丞下午執行巡邏勤務，在東園街46巷的娃娃機店前發現1名男子形跡可疑，且不時東張西望。
警方見狀上前盤查，男子試圖以接電話為由，不願配合出示證件，員警認出此人為竊盜通緝犯蕭姓男子，蕭男發現形跡敗露就拔腿狂奔，員警立即通報請求支援。
警方表示，雙方追逐約100公尺至附近巷弄內，期間員警以辣椒水、警棍要壓制蕭男，但反遭蕭男揮拳攻擊，還企圖爬上鐵欄杆逃逸。為阻止蕭男逃竄進而可能傷及無辜民眾，員警拔槍大聲嚇阻。
警方表示，因蕭姓男子仍拒絕配合，員警朝地面連開4槍，最後在優勢警力抵達後協助壓制，蕭男才束手就範，員警搜身後發現蕭男口袋藏有1包毒品安非他命。
警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務、竊盜通緝等，將蕭姓男子移送台北地檢署歸案。
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