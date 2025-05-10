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新北蘆洲深夜傳槍響 談判不成射擊車輛、警逮5人

中央社／ 新北10日電

新北市蘆洲區今天凌晨疑發生槍擊事件，警方說，雙方疑有糾紛互相嗆聲，其中一方談判過程，遭對方以疑似改造槍枝射擊車輛毀損，無人受傷。警方帶回5人，續追涉案人釐清移送檢方。

蘆洲警分局晚間表示，今天凌晨零時據報，蘆洲區永安南路二段傳出巨大響聲，疑似發生槍擊案，偵查隊及延平派出所立即成立專案小組前往調查。

警方說，經查雙方疑似有糾紛互相嗆聲，其中一方人馬，分乘2部車前往案發地址談判，反遭到犯嫌以疑似改造槍枝射擊，造成車輛毀損、無人受傷。

警方說，現場並未發現彈殼或其他違禁物品。專案小組追緝，目前已調閱監視器，查獲李嫌等共5名涉案人員到案說明。

警方說，將持續查緝其他犯嫌，釐清案情後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例，及恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市蘆洲區今天凌晨疑發生槍擊事件，警方說，雙方疑有糾紛互相嗆聲，其中一方談判過程，遭對方以疑似改造槍枝射擊車輛毀損，無人受傷。圖／AI生成
新北市蘆洲區今天凌晨疑發生槍擊事件，警方說，雙方疑有糾紛互相嗆聲，其中一方談判過程，遭對方以疑似改造槍枝射擊車輛毀損，無人受傷。圖／AI生成

槍擊 槍枝

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