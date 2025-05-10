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竊取台電電纜線 台東警逮4竊賊送辦遭法院羈押禁見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

去年1月間，台電公司台東區營業處發現，位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，每條長42.5公尺，總長127.5公尺，重量達167公斤，遭竊損失金額達新台幣6萬1461元，立即向警方報案。

警局刑事警察大隊偵二隊調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定涉案車輛，查知該集團係楊姓犯嫌等人自屏東駕車到台東人煙稀少的地方犯案，並刻意設下多重斷點，增加不少辦案難度。

台電電纜線大多是高壓電纜線，故常有偷電纜線被電死意外發生，刑大分析曾破獲電纜線竊盜集團成員，蒐證完備，報請檢察官向法院核發搜索票及拘票，查獲楊姓主嫌及共犯等共4人，查扣作案工具一批，楊姓主嫌遭法院裁定羈押禁見，顯見檢警對強力打擊犯罪行為的決心。

警方表示，台電電纜線為國家重要基礎設施，其失竊不僅影響民生及農業用電，更對公共安全造成嚴重危害。將落實防竊巡守，也請民眾若發現異狀立即撥打110報案專線。

另呼籲轄內資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品，千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。

警方持搜索票及拘票，查獲楊姓主嫌及共犯等共4人，查扣作案工具一批。圖／台東縣警察局提供
警方持搜索票及拘票，查獲楊姓主嫌及共犯等共4人，查扣作案工具一批。圖／台東縣警察局提供
去年1月間，台電公司位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，向警方報案。圖／台東縣警察局提供
去年1月間，台電公司位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，向警方報案。圖／台東縣警察局提供

台東 台電 屏東

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