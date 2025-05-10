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警察值勤無法陪母親過節 這單位用外送APP為媽媽挑選神秘禮物

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動，利用App外送，讓外勤同仁能訂購屬於自己跟媽媽記憶的美味餐點，透過外送方式把溫暖傳達到媽媽手上，再用手機視訊跟媽媽歡慶母親節快樂。

保六總隊表示，透過外送平台，讓執勤同仁訂購一份在家鄉本地、蘊含著與母親共同回憶的食物，讓無法在母親節當天相聚的他們，也能透過味蕾的共同記憶，再次感受與母親相處的溫暖時光。

活動開始，同仁們專注地在外送APP上為媽媽挑選著神秘禮物，下訂後，螢幕上即時的配送進度，牽動著他們的心，迫不及待想知道媽媽收到禮物時的表情，送達的那一刻，很多同仁立刻撥了電話跟媽媽視訊。

保六總隊說，有同仁訂了「暢遊」早餐給媽媽，意味著承諾帶媽媽完成「環遊世界」的夢想，也有人訂了「飄洋過海煎餅」，是跟媽媽一起出國時手邊最愛的小零嘴，共同回憶那段難忘的時光，部分同仁訂了媽媽平時喜愛的食物、飲品等來表達心意，並聊到小時候懷念的家鄉味，貼心的跟媽媽約定好下次放假時再帶媽媽一起去吃。

保六總隊說，現場溫情滿滿，此起彼落的關懷話語，交織成一幅動人的畫面，很多同仁眼眶泛紅，這份透過心意傳遞的溫情，著實是這次活動中最珍貴印記。

不只如此，總隊長周煥興為了幫同仁補充體力，今天凌晨特別親身前往市場挑選頂級的放山雞，親自下廚熬製溫補雞湯，用知名餐廳專用雞湯盅，裝盛給參加活動的外勤同仁補充營養，也特別快送足夠份數到各駐地給所有在班的同仁享用，以傳達保六大家庭照顧同仁如同家人的心意，讓每一位媽媽都能放心把孩子交給保六總隊。

保六總隊希望藉由本次活動，向所有偉大的母親們致上最誠摯的祝福，也期許同仁們在守護社會治安的同時，不忘對家人表達愛與關懷，讓這份溫暖的力量成為他們堅守崗位的動力。

明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供
明天就是母親節，保六總隊為了讓堅守崗位的外勤同仁感受節日溫暖，今天舉辦溫馨的「親情密碼‧心意達」活動。圖／保六總隊提供

外送平台 母親節

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