快訊

美中貿易會談開始！ 陸國務院副總理赴瑞士與美財長談判

白沙屯媽突轉進鎮公所決定過夜 通霄鎮長、廟方人員全傻眼

演哪齣？印巴互射一輪飛彈 彼此突喊話「收手讓情勢降溫」

影／港男持11張卡狂領錢 蘆竹警執行「百斬」逮個正著

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蘆竹警分局南崁派出所員警執行「百斬計畫」，發現男子在超商邊領錢邊以廣東話聊天，覺得可疑，跟監發現，對方從超商領完又走進附近銀行提領，上前攔查，搜出11張本國金融卡及19萬7000元現鈔，疑是詐團跨境提款車手，詢後依洗錢、詐欺等罪送辦。

為打擊境外詐欺犯罪，蘆竹分局執行「百斬計畫」，分析提領熱點並加強巡邏勤務。當時，員警發現該男子不僅以廣東話大聲聊天，通話間頻頻觀望，於是跟監他至多個提款機據點，發現他反覆操作提領，並迅速轉往下一處提款點，終於在某銀行內成功攔截。

經查，鍾男來自香港，持有11家本國銀行金融卡，並於短時間內提領19萬7000元，另還隨身攜帶手機2支聯絡。初步調查發現，鍾男受不明集團指示，假借觀光名義入境，專門負責提款、清洗詐騙所得，為典型跨境「金流中繼車手」。

蘆竹分局指出，為防制詐欺提領熱點增加，主動研判車手活動路線，透過「機動巡邏+熱點布線」方式精準攔阻，足證警政署上個月啟動的「百斬計畫」，每成功檢舉並配合逮捕1名車手者，獎金最高可得5萬元，除了靠全民動員檢舉，基層警力也在前線展現強大打詐行動力。

香港籍鍾姓男子觀光來台卻是到ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商領到銀行，上前圍捕起獲近20萬元。記者陳恩惠／翻攝
香港籍鍾姓男子觀光來台卻是到ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商領到銀行，上前圍捕起獲近20萬元。記者陳恩惠／翻攝
香港籍鍾姓男子觀光來台卻是找ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商領到銀行，上前圍捕找出近20萬元現鈔及11張金融卡。記者陳恩惠／翻攝
香港籍鍾姓男子觀光來台卻是找ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商領到銀行，上前圍捕找出近20萬元現鈔及11張金融卡。記者陳恩惠／翻攝
香港籍鍾姓男子（中）觀光來台卻是到ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商一路領到銀行，上前圍捕除發現11張金融卡外，還有提領出近20萬元現鈔，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
香港籍鍾姓男子（中）觀光來台卻是到ATM狂領錢，蘆竹警方執行「百斬計畫」發現他從超商一路領到銀行，上前圍捕除發現11張金融卡外，還有提領出近20萬元現鈔，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝

詐欺 車手 香港

延伸閱讀

蘆竹警舉辦大竹地區治安會議 宣導反詐騙

桃園蘆竹工廠火警 燃燒逾11小時後撲滅

民眾昏倒命懸一線 蘆竹警火速開道搶救黃金6分鐘

桃園蘆竹工廠火警！存放約100噸油品 濃煙漫天消防馳援

相關新聞

打工返家途中高職生遭酒駕撞死 姑追打工地主任直呼「殺人犯」

高雄某高職將應屆畢業的李姓學生打工回家途中，遭鄭姓男子涉嫌酒駕撞死，今天檢方相驗後，警方押解鄭姓男子離開殯儀館時，李的姑...

影／港男持11張卡狂領錢 蘆竹警執行「百斬」逮個正著

蘆竹警分局南崁派出所員警執行「百斬計畫」，發現男子在超商邊領錢邊以廣東話聊天，覺得可疑，跟監發現，對方從超商領完又走進附...

竹北某科技公司主管墜樓 今晚園區將舉辦淨煞法會送煞

新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件，為撫慰人心、安定員工情緒，該科技園區預計於今天晚間7時至10時舉行「平安祈福...

國1台南段6車疑追撞 母女3人受傷送醫

國道1號台南市仁德南下路段今天發生6車疑似追撞，造成母女3人受傷送醫，肇事原因有待調查釐清

影／女身體不適吃藥昏迷 巡邏警車剛好經過開道及時搶救

台南市洪姓女子昨晚搭劉姓友人車時突然昏迷，臉色蒼白、失去意識，情況危急劉姓慌張之際突然看到救星警車路過，立即攔車，員警協...

影／鳴笛開道5分鐘救命 台南警使命必達助女子脫險

台南歸仁警分局文賢派出所警員徐銘鴻與鍾禎祥昨晚9時巡邏時，突見1名男駕駛開車攔停巡邏車，神色慌張表示，車內洪姓女友突然昏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。