影／港男持11張卡狂領錢 蘆竹警執行「百斬」逮個正著

蘆竹警分局南崁派出所員警執行「百斬計畫」，發現男子在超商邊領錢邊以廣東話聊天，覺得可疑，跟監發現，對方從超商領完又走進附近銀行提領，上前攔查，搜出11張本國金融卡及19萬7000元現鈔，疑是詐團跨境提款車手，詢後依洗錢、詐欺等罪送辦。

為打擊境外詐欺犯罪，蘆竹分局執行「百斬計畫」，分析提領熱點並加強巡邏勤務。當時，員警發現該男子不僅以廣東話大聲聊天，通話間頻頻觀望，於是跟監他至多個提款機據點，發現他反覆操作提領，並迅速轉往下一處提款點，終於在某銀行內成功攔截。

經查，鍾男來自香港，持有11家本國銀行金融卡，並於短時間內提領19萬7000元，另還隨身攜帶手機2支聯絡。初步調查發現，鍾男受不明集團指示，假借觀光名義入境，專門負責提款、清洗詐騙所得，為典型跨境「金流中繼車手」。