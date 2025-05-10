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竹北某科技公司主管墜樓 今晚園區將舉辦淨煞法會送煞

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件，為撫慰人心、安定員工情緒，該科技園區預計於今天晚間7時至10時舉行「平安祈福淨煞法會」，並於法會結束後舉行送煞儀式，屆時請各廠戶及民眾避免靠近圍觀。

據了解，該園區年約40、50歲的某科技公司主管，上月深夜從公司的天台下墜落，倒臥在人行道上，隔天被晨跑的民眾發現，家屬聞此噩耗後悲慟欲絕。

該科技園區公告表示，將於今天晚間7時許至10時在B棟1樓人行道空地舉辦平安祈福淨煞法會，晚間7點開始祝禱作業、8點開放人員上香致意，並完成離場迴避。晚間9點法會正式開始，預計10點結束法會、送離園區。

至於送煞路線將行經中華路（南下）、68號東西向快速道路（西向），最終送至南寮漁港北岸海邊，屆時請各廠戶及民眾避免靠近圍觀。

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新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件。圖／AI生成
新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件。圖／AI生成
新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件，為撫慰人心、安定員工情緒，該科技園區預計於今天晚間7時至10時舉行「平安祈福淨煞法會」。圖／民眾提供
新竹縣竹北市某科技園區上月深夜驚傳墜樓事件，為撫慰人心、安定員工情緒，該科技園區預計於今天晚間7時至10時舉行「平安祈福淨煞法會」。圖／民眾提供

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