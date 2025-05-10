影／女身體不適吃藥昏迷 巡邏警車剛好經過開道及時搶救

台南市洪姓女子昨晚搭劉姓友人車時突然昏迷，臉色蒼白、失去意識，情況危急劉姓慌張之際突然看到救星警車路過，立即攔車，員警協助5分鐘內到醫院急救，今已脫離險境。歸仁分局稱家屬非常感謝。

警方表示，歸仁分局文賢派出所警員徐銘鴻、鍾禎祥昨晚間巡邏，經過仁德區二仁路一段300號時，突然一男子衝出攔停巡邏車，神情慌張表示車內女友臉色蒼白不省人事。

員警立即駕駛巡邏車鳴笛開道，護送前往6公里外的市立醫院，全程平時車程約15分鐘，因為警車開道，不到5分鐘就將昏迷女子交由醫護人員搶救。

歸仁分局發佈新聞稿，形容員警「展現機警與高度執行力，及時搶救一名昏迷女子，成功爭取黃金救援時間，贏得民眾高度肯定，展現警察愛民親民、守護市民生命安全的堅定使命感。」

歸仁分局表示，洪女疑似因身體不適，吞服不明藥物後，症狀加劇，進而昏迷，幸經兩位員警即時反應與醫療團隊全力搶救，目前已脫離險境。洪女家屬對員警迅速果斷的處置表達萬分感謝，感佩其視民如親、使命必達的敬業態度。