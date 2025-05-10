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新竹警圍捕詐團成員 車手遭嚇到當街「崩潰」拉肚子
新竹市警二分局東門所警員曾華利前晚巡邏時，發現26歲裴男形跡可疑，上前盤查竟發現對方不但是逃逸移工，還是165平台提報的熱點車手，當場將他逮捕，未料裴男竟當場竟嚇到拉褲子，讓警方也傻眼，最後還得請通譯幫忙跑腿買內褲讓他更換。
據了解，8日晚間7時許，東門派出所警員曾華利至復興路巡邏時，發現一名男子行跡詭異，上前盤查時，男子竟拔腿狂奔，曾員隨即通報所長王新弘與警員洪晉翊、陳顥文、何民玄、陳青蔚共5人支援，最終在巷弄內將男子制伏逮捕。
警方調查，裴姓男子為越南籍逾期居留的逃逸移工。盤查過程中，他疑因驚嚇過度，在現場竟失禁拉褲子，警方為維護其基本人權，只能先讓他坐在一旁等待通譯到場。尷尬的是，通譯抵達後，還得緊急前往便利商店購買內褲讓他更換。
經比對裴男身分後，警方發現他正是警二分局3、4月間多起詐騙提款案的提領車手，涉及金額龐大，已被165平台鎖定。警二分局偵查隊隨即派出打詐小隊清查，並將裴男移送新竹專勤隊通報移民署暫緩遣返，後續將擴大追查幕後詐騙集團成員，全案朝詐欺罪嫌偵辦中。
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