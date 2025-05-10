新竹警圍捕詐團成員 車手遭嚇到當街「崩潰」拉肚子

新竹市警二分局東門所警員曾華利前晚巡邏時，發現26歲裴男形跡可疑，上前盤查竟發現對方不但是逃逸移工，還是165平台提報的熱點車手，當場將他逮捕，未料裴男竟當場竟嚇到拉褲子，讓警方也傻眼，最後還得請通譯幫忙跑腿買內褲讓他更換。

據了解，8日晚間7時許，東門派出所警員曾華利至復興路巡邏時，發現一名男子行跡詭異，上前盤查時，男子竟拔腿狂奔，曾員隨即通報所長王新弘與警員洪晉翊、陳顥文、何民玄、陳青蔚共5人支援，最終在巷弄內將男子制伏逮捕。

警方調查，裴姓男子為越南籍逾期居留的逃逸移工。盤查過程中，他疑因驚嚇過度，在現場竟失禁拉褲子，警方為維護其基本人權，只能先讓他坐在一旁等待通譯到場。尷尬的是，通譯抵達後，還得緊急前往便利商店購買內褲讓他更換。