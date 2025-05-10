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台中情侶檔+霧峰警花聯手 助8旬翁7000元失而復得

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大里8旬蕭姓老翁日前外出購物時，不慎丟失7張千元現鈔，以為找不回來，還好一對年輕情侶拾金不昧，加上霧峰警分局內新派出所女警員沈安琪利用勤餘調閱5處監視器畫面，終於讓蕭翁丟失的錢失而復得，蕭翁又驚又喜，感謝警方和情侶的幫忙。

沈安琪說明，日前一對情侶拿著7張千元鈔，到派出所說明是在大里區東榮路一處社區大樓車道入口處撿到的，她受理後，積極調閱周邊共5處監視器畫面，發現為一名白髮老翁掉了錢以後，騎銀色機車離開，從機車車號連繫上老翁，確定失主為蕭姓老翁。

蕭姓老翁表示，他當天領了錢就去逛街，待到雜貨店購物後結帳時，才發現錢不見了，回頭循原路回去找，沒找到，也詢問去過的店家，都說沒看到丟失的千元現鈔，以為找不到了，沒想到竟接到警察通知，讓他又驚又喜。

霧峰分局分局長廖誌銘呼籲，民眾出門在外，記得注意自身的錢財安全，出入時要留意隨身物品所在；對於民眾拾金不昧、警員利用勤餘協助老翁找回丟失財物值得嘉許。

蕭姓老翁（左）感謝霧峰警分局內新派出所女警員沈安琪（右）幫他找回丟失的7000元現鈔。圖／讀者提供
蕭姓老翁（左）感謝霧峰警分局內新派出所女警員沈安琪（右）幫他找回丟失的7000元現鈔。圖／讀者提供

情侶 監視器

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