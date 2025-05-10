最難過母親節！高雄高職生遭酒駕男撞死 母哀痛見最後一面

高雄某營造公司工地主任鄭姓男子今天凌晨開車涉嫌酒駕釀1死4傷，檢方相驗死者李姓高職生，祖母和姑媽傷心哀號，母親也正趕到殯儀館，見兒子最後一面。

鄭姓男子今天在檢方相驗前，也由警方押解到高雄市立殯儀館，低頭不語。李姓高職生的舅公說鄭曾過來道歉，嘆息「道歉有什麼用」。

李姓高職生因從小父母離異，由祖母和姑媽帶大，目前父親因案服刑。他就讀家商後，在牛排館打工賺錢貼補家用。

李姓高職生的母親今天中午到高雄市殯儀館，原本還忍住情緒，後來進入看過兒子，不禁掩臉哭泣。今天是母親節，是她最難過的母親節。拉拔他長大的祖母和姑媽，傷心痛哭，祖母直呼「我的乖孫啊！」

昨天晚間李姓高職生下班後，騎機車去高雄市仁武區載同校女友顏姓女子要回家，經過高雄市三民區同盟三路，遭鄭姓男子開車涉嫌酒駕迎面撞飛，並波及另2輛機車，張姓、陳姓男子及陳所載的潘姓女子。李姓高職生當場死亡，顏女腦出血一度昏迷，送高醫急救，手術後進加護病房觀察。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康