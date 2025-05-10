抓到了！台中高架橋下被亂丟垃圾…凶手現身跌破眾人眼鏡

台中市大雅區港尾路高架橋下頻繁被亂丟垃圾，垃圾袋還破損惹民怨，台中市環保局大雅區清潔隊獲報後，設置監視器追查發現，製造這場髒亂的「元凶」竟是一隻黃狗，跌破眾人眼鏡。環保局說明，正在釐清黃狗是否為走失犬隻，再做處置。

大雅區清潔隊在接獲民眾檢舉後，為釐清垃圾來源，設置監視器追查，從監視影像顯示，有一隻黃狗夜晚出沒，專挑放在住家門前待收的垃圾袋下手，只見牠刁著一袋垃圾，飛奔至高架橋下的空地；垃圾袋遭撕裂後，裡頭垃圾散落一地，讓路過民眾誤以為是人為亂丟，引發不少誤會。

大雅區清潔隊黃隊長說明，當隊員回報亂丟垃圾竟是一隻黃狗所為，起初他以為是開玩笑，直到看到監視器畫面才相信。經向台中市動物保護防疫處申請設置誘捕籠。剛開始，這隻黃狗還悠哉閒晃，彷彿在巡視地盤，待誘捕籠設置完畢，黃狗就鑽進去，過程毫無掙扎，在場人員也忍不住笑稱「這麼配合，是來自首的嗎？」

環保局說，目前這隻黃狗已由動保處帶回安置，正在檢查是否植有晶片，以確認是否為走失犬隻；若為流浪犬，將依相關規定進行後續健康檢查、絕育及認養等程序。