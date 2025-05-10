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抓到了！台中高架橋下被亂丟垃圾…凶手現身跌破眾人眼鏡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大雅區港尾路高架橋下頻繁被亂丟垃圾，垃圾袋還破損惹民怨，台中市環保局大雅區清潔隊獲報後，設置監視器追查發現，製造這場髒亂的「元凶」竟是一隻黃狗，跌破眾人眼鏡。環保局說明，正在釐清黃狗是否為走失犬隻，再做處置。

大雅區清潔隊在接獲民眾檢舉後，為釐清垃圾來源，設置監視器追查，從監視影像顯示，有一隻黃狗夜晚出沒，專挑放在住家門前待收的垃圾袋下手，只見牠刁著一袋垃圾，飛奔至高架橋下的空地；垃圾袋遭撕裂後，裡頭垃圾散落一地，讓路過民眾誤以為是人為亂丟，引發不少誤會。

大雅區清潔隊黃隊長說明，當隊員回報亂丟垃圾竟是一隻黃狗所為，起初他以為是開玩笑，直到看到監視器畫面才相信。經向台中市動物保護防疫處申請設置誘捕籠。剛開始，這隻黃狗還悠哉閒晃，彷彿在巡視地盤，待誘捕籠設置完畢，黃狗就鑽進去，過程毫無掙扎，在場人員也忍不住笑稱「這麼配合，是來自首的嗎？」

環保局說，目前這隻黃狗已由動保處帶回安置，正在檢查是否植有晶片，以確認是否為走失犬隻；若為流浪犬，將依相關規定進行後續健康檢查、絕育及認養等程序。

環保局長陳宏益提醒，飼主要看管好自家寵物，善盡管理責任，避免寵物外出亂跑影響市容；民眾應確實做好資源回收分類，生熟廚餘分開處理，落實垃圾不落地，，勿將待丟垃圾包放置於騎樓或屋外等空間，共同維護乾淨舒適的生活空間。

台中市環保局經設置監視器追查發現，一隻黃狗叼著一包垃圾，棄置在大雅高架橋下。圖／台中市環保局提供
台中市環保局經設置監視器追查發現，一隻黃狗叼著一包垃圾，棄置在大雅高架橋下。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾、製造髒亂的元凶抓到了，竟是一隻黃狗，清潔隊人員到場清理髒亂。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾、製造髒亂的元凶抓到了，竟是一隻黃狗，清潔隊人員到場清理髒亂。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

台中市 環保局長 監視器

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