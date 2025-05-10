警政署公布候用分局長錄取名單 留英化工博士也上榜
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單，這些候用分局長多是目前警界中階重要幹部，還有一名新北市督察組長何彥承，是英國皇后大學化學工程學系博士；這批候用分局長未來結訓後，將依序派任縣市政府警察局分局長職務，成為警察重要幹部新血。
警政署今天公布31名最新候用分局長錄取名單，依面試成績（40%）、測驗成績（30%）、陞職積分（30%）等3項分數總分擇優錄取30名，另外免試保送績優駐外警察聯絡官1名，以培養具國際事務能力人才。
報名參加甄試人員計有77人，警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官擔任口試委員，對於甄試人員職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向，綜合考量加以評定。
這次錄取名單，許多年輕警察幹才都獲得拔擢，平均年齡約44歲，其中有2名女性候用分局長，分別是台北市刑大偵查隊長賴楷淳、警政署專員許純菁，另有1名原住民族候用分局長劉智豪，學歷最耀眼是具有英國化學工程博士學位的新北市督察組長何彥承。
警政署表示，甄試希望達到拔擢學、經驗歷練完整的年輕優秀人才，為警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來。
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