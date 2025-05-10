快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

警政署公布候用分局長錄取名單 留英化工博士也上榜

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天公布31名候用分局長錄取名單，這些候用分局長多是目前警界中階重要幹部，還有一名新北市督察組長何彥承，是英國皇后大學化學工程學系博士；這批候用分局長未來結訓後，將依序派任縣市政府警察局分局長職務，成為警察重要幹部新血。

警政署今天公布31名最新候用分局長錄取名單，依面試成績（40%）、測驗成績（30%）、陞職積分（30%）等3項分數總分擇優錄取30名，另外免試保送績優駐外警察聯絡官1名，以培養具國際事務能力人才。

報名參加甄試人員計有77人，警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官擔任口試委員，對於甄試人員職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向，綜合考量加以評定。

這次錄取名單，許多年輕警察幹才都獲得拔擢，平均年齡約44歲，其中有2名女性候用分局長，分別是台北市刑大偵查隊長賴楷淳、警政署專員許純菁，另有1名原住民族候用分局長劉智豪，學歷最耀眼是具有英國化學工程博士學位的新北市督察組長何彥承。

警政署表示，甄試希望達到拔擢學、經驗歷練完整的年輕優秀人才，為警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來。

警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝
警政署今天公布31名候用分局長錄取名單。記者廖炳棋/翻攝

幹部 警察

延伸閱讀

經部國營事業招考386人

開別人的車酒駕該不該吊扣車牌？ 中市函請中央釋疑修法

高雄某國中師生格鬥？ 老師提腳遭扳倒壓制

歐戰勝利80年 拜耳、西門子…48德企首認是納粹共犯

相關新聞

抓到了！台中高架橋下被亂丟垃圾…凶手現身跌破眾人眼鏡

台中市大雅區港尾路高架橋下頻繁被亂丟垃圾，垃圾袋還破損惹民怨，台中市環保局大雅區清潔隊獲報後，設置監視器追查發現，製造這...

臉書公開女子身分證討債...還細數罪行 男2度犯案下場曝光

新竹44歲陳男因情緒不滿，竟連續2次在臉書社團中公開指控沈女借錢不還，還貼出對方的身分證正反面，指稱其詐騙孝親費、恐嚇與...

警政署公布候用分局長錄取名單 留英化工博士也上榜

警政署今天公布31名候用分局長錄取名單，這些候用分局長多是目前警界中階重要幹部，還有一名新北市督察組長何彥承，是英國皇后...

高雄本洲工業區火警 黑板工廠存大量木材火勢猛烈

高雄市岡山區本洲工業區今天凌晨發生工廠火警，因起火的資源回收場與黑板工廠內存放大量塑膠及木材，火勢歷經2小時才完全撲滅，...

影／詐團女車手假扮理專收款 遭警逮難逃法網

新北市鄭姓女子誤信網路投資廣告連結，加入社群Line投資群組，先後投資129萬元後獲利無法出金怒報警，詐團女車手敦姓女子...

男酒後喧譁不滿被鄰桌規勸 持雙刀返回砍傷人

新北市林姓男子去年2月初酒後與藍姓男子發生口角，酒後一時情緒失控，竟持2把菜刀砍人，造成藍男頭部及左手多處刀傷，新北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。