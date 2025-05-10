臉書公開女子身分證討債...還細數罪行 男2度犯案下場曝光

新竹44歲陳男因情緒不滿，竟連續2次在臉書社團中公開指控沈女借錢不還，還貼出對方的身分證正反面，指稱其詐騙孝親費、恐嚇與詐欺等。法官認為，陳男違法揭露個資，依個人資料保護法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬。

判決書指出，陳男於2024年4月7日，以臉書帳號張貼誹謗性言論，指稱沈女詐騙孝親費、恐嚇與詐欺得利等，更附上沈女完整身分證影本，讓沈女憤而報案。警方查明為陳男所為，且他不久前才張貼對沈女誹謗性言論及完整身分證影本，另案被簡易判決，如今竟不悔改再犯。

法官認為，陳男張貼誹謗性言論、身分證影本等行為同時觸犯誹謗罪與個資法非法利用個資罪，雖陳男犯後坦承，但其行為明顯為報復性質，不僅傷害對方名譽，也無視法律底線，造成對方精神痛苦，難以輕縱。