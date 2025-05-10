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高雄本洲工業區火警 黑板工廠存大量木材火勢猛烈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區本洲工業區今天凌晨發生工廠火警，因起火的資源回收場與黑板工廠內存放大量塑膠及木材，火勢歷經2小時才完全撲滅，所幸因事發在凌晨，工廠內沒有人員上班，因此並未造成人員傷亡，但詳細財產損失及起火原因仍待釐清。

高雄市消防局表示，今天凌晨3時許岡山區本洲工業區內的本洲路1家工廠發生火警，消防局獲報後立即出動30車61人前往救援，因工廠火警有一定危險性，消防局也出動消防機器人、空拍機及重機具等前往搶救。

消防人員抵達火場時，現場已經可以見到工廠有明火竄出，消防人員立即布設水線搶救，但因廠內堆積大量木材及塑膠，火勢猛烈搶救困難，消防人員歷經2小時奮力搶救，火勢才於凌晨5點13分完全撲滅。

火警並未造成人員受傷受困，不過詳細起火原因仍待釐清；消防局呼籲，工廠業者平時應重視消防安全，落實用火用電等防火安全管理，並定期辦理消防演練，提高警覺防止發生危害。。

高雄本洲工業區工廠火警，因工廠內存放塑膠及木材，火勢一度搶救困難。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄本洲工業區工廠火警，因工廠內存放塑膠及木材，火勢一度搶救困難。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄本洲工業區工廠火警，因工廠內存放塑膠及木材，火勢一度搶救困難。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄本洲工業區工廠火警，因工廠內存放塑膠及木材，火勢一度搶救困難。記者巫鴻瑋／翻攝

岡山 消防人員 火災 高雄市

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