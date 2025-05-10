影／詐團女車手假扮理專收款 遭警逮難逃法網

新北市鄭姓女子誤信網路投資廣告連結，加入社群Line投資群組，先後投資129萬元後獲利無法出金怒報警，詐團女車手敦姓女子日前假扮銀行理專再度依約收取詐騙款項，遭埋伏員警當場逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止警分局今年5月4日接獲鄭姓女子報案，稱其日前透過網路社群Line加入投資群組，遭投資詐騙。據了解，鄭女聽信群組內詐欺集團假冒的理財專員投資話術，今年3月至4月間前後交付129萬餘元，直至鄭女發現未能提領投資所得，才驚覺遭到詐騙立即至汐止警分局社后派出所報案。

警方發現詐騙集團仍持續要求鄭女加碼投資，立即實施誘捕偵查，日前並相約於汐止區福德二路一帶面交，當假冒投資專員的詐團女車手敦女現身取款，埋伏員警一擁而上當場逮捕並查扣犯案用手機1支、收款憑證7張、偽造工作證，警詢後依詐欺、洗錢防制法及詐欺危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。