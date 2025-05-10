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影／詐團女車手假扮理專收款 遭警逮難逃法網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鄭姓女子誤信網路投資廣告連結，加入社群Line投資群組，先後投資129萬元後獲利無法出金怒報警，詐團女車手敦姓女子日前假扮銀行理專再度依約收取詐騙款項，遭埋伏員警當場逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止警分局今年5月4日接獲鄭姓女子報案，稱其日前透過網路社群Line加入投資群組，遭投資詐騙。據了解，鄭女聽信群組內詐欺集團假冒的理財專員投資話術，今年3月至4月間前後交付129萬餘元，直至鄭女發現未能提領投資所得，才驚覺遭到詐騙立即至汐止警分局社后派出所報案。

警方發現詐騙集團仍持續要求鄭女加碼投資，立即實施誘捕偵查，日前並相約於汐止區福德二路一帶面交，當假冒投資專員的詐團女車手敦女現身取款，埋伏員警一擁而上當場逮捕並查扣犯案用手機1支、收款憑證7張、偽造工作證，警詢後依詐欺、洗錢防制法及詐欺危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

政府打擊詐騙不遺餘力，就是希望能有效打擊車手組織，進而瓦解詐團架構；汐止警分局也提醒，現詐騙集團利用網路社群到處散布「假投資」、「假貸款」、「假打工」等詐騙廣告，誘使民眾點擊進而實施詐騙，如有發現可疑資訊，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求協助，也可直接現場到派出所詢問員警協助。

詐團女車手敦姓女子日前假扮銀行理專收取詐騙款項，遭埋伏員警當場逮捕，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團女車手敦姓女子日前假扮銀行理專收取詐騙款項，遭埋伏員警當場逮捕，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手

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