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男酒後喧譁不滿被鄰桌規勸 持雙刀返回砍傷人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子去年2月初酒後與藍姓男子發生口角，酒後一時情緒失控，竟持2把菜刀砍人，造成藍男頭部及左手多處刀傷，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴林男。

起訴指出，42歲林姓男子去年2月9日凌晨與友人在新北市樹林區中華路上1間熱炒店飲酒同歡，因過於喧譁，鄰桌不熟識的藍姓男子（45歲）起身前往規勸，引起林男不滿，雙方發生激烈口角爭執後，林男先行離去。

豈料，不久後林男去而復返，竟持2把菜刀朝藍男頭部及左手臂揮砍數刀，當場血濺一地，藍男友人見狀，連忙將人送醫，經醫護人員急救才撿回一命。

藍男不甘心無端遭砍，住院4天後，於當月13日晚上6時許前往樹林警分局報案，警方受理報案後2小時，於當天晚上8時許迅速循線逮捕涉案的林男到案，查扣行凶用2把菜刀，警詢後依法送辦，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴林男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林姓男子去年2月初酒後持2把菜刀砍傷人，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子去年2月初酒後持2把菜刀砍傷人，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子去年2月初酒後持2把菜刀砍傷人，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子去年2月初酒後持2把菜刀砍傷人，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴。記者王長鼎／翻攝

失控 殺人未遂

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