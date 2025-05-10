抽水馬達吵住戶檢舉鄰居發噪音 法官這理由撤1500罰單

基隆市有三名住戶向警方報案檢舉鄰居因啟動抽水馬達後，致水管線路製造噪音影響睡眠且都很晚才洗澡，每次皆持續10至15分鐘、侵害生活安寧，但法官認為，住戶緊鄰而居比比皆是，很難完全避免影響鄰居，如非蓄意騷擾或時間顯有不當，應在生活容忍範圍，日前撤銷警方依違反社維法開出1500罰單。

基隆地院判決書指出，基市警第二分局受理3名住戶報案，住戶檢舉指出，他們住戶共同緊鄰的一戶民宅，於去年11月至今年1月間，因啟動抽水馬達後，致水管線路製造噪音影響睡眠，有提出相關影像資料，認為發出的噪音，已侵害鄰居生活安寧，逾越一般人於社會共同生活所應忍受義務，達到妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法裁處遭檢舉戶1500元罰單。

判決書指出，A證人證稱，最近的1次是今年01月05日晚間11時，因該戶於111年搬來時重新裝潢管線，管線埋在他家牆面跟他家牆面之間，只要他浴室開水，他的房間就會產生共鳴，產生很大的噪音，而且都很晚才要洗澡，每次皆持續10至15分鐘。

B證人則證稱，他沒有特別記時間，但在今年1月6日上午6時，在家浴室中有聽到噪音，是該戶的加壓馬達啟停的聲音，他覺得很尖銳，從該戶傳到他家我的浴室，持續3分鐘。

證人C則說，他沒有特別記時間，但偶爾於家中樓梯間聽到噪音，是該戶的家中不知是什麼發出的聲音，但聽起來像是洗衣機壞掉的聲音，傳到他的樓梯間，每次持續大約10分鐘。

法官審理指出，警方開罰認定的證據是以報案人所提供影像檔案為其主要依據，但3證人所述噪音類型與日期有歧異，3人聽聞噪音的時間點不一、噪音持續時間不同，且聽見的噪音分別有共鳴聲、尖銳加壓馬達起停聲、洗衣機壞掉聲，難認為所聽聞的噪音來源相同。錄音檔雖錄有聲響，沒有其他證據可證明是該戶所發出製造的聲音。

法官說，依社維法的精神，噪音喧嘩及妨害他人生活安寧的判別標準，應以處理警員身歷其境瞭解，噪音確實傳到戶外，又經鄰居證實，難以忍受者，才可認妨害公眾安寧。此檢舉案並無員警親身聽聞的相關報告或音檔，原處分機關沒有到場確認聲響來源。

法官並表示，現代社會，都會地區人口密集，住戶緊鄰而居比比皆是，彼此日常生活難免相互影響，走動、移動家具、洗澡、洗衣、聚會或學習均可能發出聲音，很難完全避免影響鄰居，如非蓄意騷擾或時間顯有不當，應在生活容忍範圍。