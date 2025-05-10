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影／高雄男酒駕衝對向車道釀1死4傷 高職生當場死亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市九如陸橋改建工程路段，今天凌晨發生車禍，鄭姓男子涉嫌酒駕，衝向對向車道，撞上3輛機車，造成機車騎士及乘客1死4傷。李姓高職生與祖母相依為命，載女友要回家被撞當場死亡，女友也腦出血急救中，祖母趕到場痛哭失聲。

這場車禍發生的路段，在高雄市三民區同盟三路與九如三路口。因高雄市政府正改建九如陸橋，施工單位封閉同盟三路北往南的車道，引導雙向車輛同行駛南向北的車道，但以雙黃線分隔雙向車流。

今天凌晨零時10分許，鄭姓男子（36歲）駕駛黑色轎車，沿高雄市三民區同盟三路由南向北行駛，經過同盟三路與九如三路口，對向車輛也因道路縮減，改走南向北的車道，不料，鄭男超越雙黃線，竟迎面衝撞李姓高職生（19歲）和張姓男子（21歲）、陳姓男子（22歲）但的機車。鄭男的轎車猛力撞擊機車騎士，車頭凹陷、前擋風玻璃碎裂，偏向一路旁才停下。

高雄市警三民一分局據報，趕赴車禍現場，封路調查事故原因，發現李姓高職生載同校女友顏姓女生（19歲）首當其衝，被撞得噴飛，雙雙倒地不起；李姓高職生當場死亡，顏女也有腦出血現象，送高醫手術急救。同被撞倒的張男、陳男及陳男所載的潘姓女子（20歲）等3人都手、腳擦傷，未送醫。

警方對鄭男酒測，呼氣酒測值每公升達0.66毫克，涉嫌酒駕肇事，其餘張男、陳男無酒精反應，李男死亡待相驗時抽血查驗。

車禍發生後，警方通知李姓高職生的祖母到場，祖母見相依為命的孫子倒地死亡，不禁痛哭失聲，令旁人鼻酸。

據了解，李姓高職生是高雄某家商三年級生，下個月就畢業，從小由祖母隔代教養，拉拔長大，昨天他去打工後，要載女友回家，不料遇鄭男涉嫌酒駕肇事，來不及畢業。

鄭姓男子在營造公司當監工，他昨晚和朋友在左營區文信公園喝酒，自行開車離去，今天凌晨才在同盟三路酒駕肇事，他在車禍現場稱，一時恍神才沒注意前方車輛。警方逮捕他，依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。

鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，警方逮捕他查辦。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，警方逮捕他查辦。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市三民區同盟三路出車禍，撞死李姓高職生，李的祖母到場痛哭。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市三民區同盟三路出車禍，撞死李姓高職生，李的祖母到場痛哭。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷。圖／讀者提供

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