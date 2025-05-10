搭火車掉400萬 越移工說詞不一

越南籍移工胡姓男子日前搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲。圖／鐵路警察高雄分局提供 越南籍移工胡姓男子日前搭台鐵區間車，遺落裝了四百萬元鉅款提袋，胡男起先稱是台籍「姊夫」要發薪水，但警方調查，又改口說是向他人借款在越南買不動產，因而將多年積蓄加上友人借款湊齊還錢，但說詞和金額兜不攏，警方認為有疑點，暫時無法領回鉅款。

據了解，警方目前已訪談胡男及無親戚關係的「姊夫」、雇主及胡男友人共五人，全案是否朝地下匯兌方向偵辦，警方稱會逐一釐清。

鐵路警察高雄分局表示，案件資金來源尚需查明，因移工不熟悉台灣匯兌流程，資金往來均以現金處理，查證不易，會針對資金來源、時間點查證，若證明非犯罪所得，才會發還。

胡男昨返回工廠上班，面對媒體詢問，他表示「是我的錢，不是丟啦」，媒體再追問為何忘記拿、怎麼有這麼多錢？胡男推稱「我不知道、我聽不懂，要趕快去工作」。石材工廠員工證實胡男是「做工的人」，月薪僅三萬餘元，另加班費是按勞基法計算，「不知胡男為何有這麼多錢」。工廠老闆對胡男擁有鉅款感到驚訝，但強調「下班後的事，公司不干涉」。

據調查，案發第一時間，胡男和「姊夫」一起到台鐵欲領取遺失的四百萬，兩人聲稱其中三百五十萬元是胡男存款，另五十萬是親友借貸，鐵路警察局介入調查後，發現疑點重重。

警方發現，除四百萬並非從銀行領出之外，胡男在警方訪談後，又改口稱錢是自己多年積蓄加上向友人借貸，要一次償還在越南買土地不動產的錢，四百萬中有一百多萬是自己存的，另兩筆是其他友人的借款。

由於胡男說詞與第一時間領錢有所出入，用途說法也不一致，警方將比對金流清查是否涉及洗錢。