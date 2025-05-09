影／苗栗男到罷免連署站「燒胎」製造大量濃煙遭法辦
徐姓男子今天上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」製造出大量嗆人的煙霧，且疑有出言「嗆聲」行為， 附近店家紛紛關閉門窗，人車也閃避。苗栗警分局網路巡邏發現，迅速追查出徐男，詢問後依公共危險、恐嚇等罪嫌移送檢方，交通違規部分也吃了一張罰單。
苗栗警分局今天上午10點左右，網路巡邏發現一輛黑色自小客車在苗栗市日新街家設有罷免連署站咖啡店前有「燒胎」製造大量煙霧行為。駕車的徐姓男子以拉手煞車的方式讓車胎持續強力磨擦地面，迅速造成大量嗆人的濃煙。
附近監視畫面影像顯示時間為5月9日上午9點22分，苗栗警方網路巡邏發現後，立即指派偵查隊展開調查，調閱周邊監錄影像以車追人，火速在一小時就將涉案的徐姓男子查獲，帶回調查，男子也是列管的毒品人口。
苗栗警分局呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則以維護用路人安全，不可有過激或違法行為，一經發現不法行為，將依法究辦。
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