快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南心疼發聲

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

影／苗栗男到罷免連署站「燒胎」製造大量濃煙遭法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

徐姓男子今天上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」製造出大量嗆人的煙霧，且疑有出言「嗆聲」行為， 附近店家紛紛關閉門窗，人車也閃避。苗栗警分局網路巡邏發現，迅速追查出徐男，詢問後依公共危險、恐嚇等罪嫌移送檢方，交通違規部分也吃了一張罰單。

苗栗警分局今天上午10點左右，網路巡邏發現一輛黑色自小客車在苗栗市日新街家設有罷免連署站咖啡店前有「燒胎」製造大量煙霧行為。駕車的徐姓男子以拉手煞車的方式讓車胎持續強力磨擦地面，迅速造成大量嗆人的濃煙。

附近監視畫面影像顯示時間為5月9日上午9點22分，苗栗警方網路巡邏發現後，立即指派偵查隊展開調查，調閱周邊監錄影像以車追人，火速在一小時就將涉案的徐姓男子查獲，帶回調查，男子也是列管的毒品人口。

苗栗警分局呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則以維護用路人安全，不可有過激或違法行為，一經發現不法行為，將依法究辦。

徐姓男子上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」產生出大量嗆人的煙霧。圖／民眾提供
徐姓男子上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」產生出大量嗆人的煙霧。圖／民眾提供
徐姓男子上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」產生出大量嗆人的煙霧。圖／民眾提供
徐姓男子上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」產生出大量嗆人的煙霧。圖／民眾提供

咖啡店 網路 罷免 苗栗市

延伸閱讀

基隆罷綠議員喊停？ 藍新主委林沛祥：聽大家意見再決定

明天先開42槍 苗栗首批縣府施設充電樁試營運

罷藍社群稱五天假罷免成功改回來 牛煦庭：證明誰對勞工不好

罷免羅明才二階今送件 侯友宜：他是非常優秀的立委

相關新聞

新北女參加泰國員工旅遊突失聯 家屬一查疑被騙去柬埔寨急報警

新北市徐姓女子日前告知家人前往泰國參加員工旅遊，其妹妹因連繫不上姊姊，依手機Google定位竟出現在柬埔寨，懷疑其姊遭騙...

雲林某國中爆衝突 學生遭美工刀劃傷兩周不敢到校

雲林縣某國中4月22日發生一起學生持美工刀劃傷同學事件，兩名學生疑似發生口角衝突，其中一人持美工刀劃傷另一人手臂，受傷學...

影／弄丟400萬...越南移工板材廠上班 避談用途只說「是我的錢」

越籍胡姓男子5月7日搭乘台鐵區間車，遺留一袋400萬元現金，引發社會關注，胡男今早到嘉義縣民雄鄉石材工廠上班時，面對媒體...

影／苗栗男到罷免連署站「燒胎」製造大量濃煙遭法辦

徐姓男子今天上午在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」製造出大量嗆人的煙霧，且疑有出言「嗆聲」行為， 附...

「背殺女」自稱繁花似錦愛情攻勢 警攔詐保住單身農民血汗錢

彰化縣65歲陳姓未婚男子瀏覽臉書，被暱稱「繁花似錦」的網友搭訕，進而互相line，網友自稱積欠債務無法返台，向陳男借款3...

調查局今公開銷毀逾2千公斤毒品 大麻重量10年暴增56倍

調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，此次毒品數量以大麻為大宗，光去年就增長至3383公斤，經統計2014與2024年入庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。