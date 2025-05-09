苗市罷免連署點前「燒胎」 駕駛稱測性能遭送辦

一輛小客車今天行經苗栗市日新街停等紅燈時催油門「燒胎」引發大量煙霧，由於一旁正是罷團友善連署店家，嚇壞志工；徐姓駕駛遭警方查獲時辯稱在測試性能，仍被依法送辦。

公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明、第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案，繼5日發生志工宣傳車遭砸車事件後，今天上午9時22分許，位於苗栗市日新街的罷免連署據點前，又上演自小客車在街頭「燒胎」，罷團質疑是否為針對罷免行動的挑釁與威脅。

罷免連署點友善店家業者徐永銓表示，當時店鋪剛開門不久，志工正在門口進行收連署書準備工作，該輛汽車突然有此動作，志工難免受驚嚇，連忙進屋把門關上，他開店多年，從未遇過這種事。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明指出，員警網路巡邏發現後，立即指派偵查隊展開調查，調閱周邊監視器影像以車追人，火速於1小時內將徐姓男子（43歲）查獲到案，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

徐男雖聲稱停等紅燈臨時起意「燒胎」，測試車輛性能；警方請示檢察官後，依公共危險、恐嚇等罪嫌移送偵辦，另違反道路交通管理處罰條例部分，將依法製單舉發。

警方呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則以維護用路人安全，不可有過激或違法行為，一經發現不法行為，將依法究辦。