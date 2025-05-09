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「背殺女」自稱繁花似錦愛情攻勢 警攔詐保住單身農民血汗錢
彰化縣65歲陳姓未婚男子瀏覽臉書，被暱稱「繁花似錦」的網友搭訕，進而互相line，網友自稱積欠債務無法返台，向陳男借款3萬元，雙方可進一步交往，陳男到郵局匯款時被發現疑似遭詐，警方接獲報案趕到攔阻，保住他的血汗錢。
據了解，陳男今年4月在臉書結識「繁花似錦」，對方大頭貼是長髮窈窕背影，與他每天聊天，談及積欠債務滯留外國不能回台，如果能得到3萬元買機票，就能返台與陳男見面和成為男女朋友，陳男信以為真，到郵局辦理匯款3萬元，郵局行員機警詢問匯款用途，陳男先前稱要買飼料，被多問兩句改口說要還錢，說詞反覆。
警方接獲郵局暗中通報趕到，提供165打詐儀表板及受害案例給他看，並說明詐團慣用話術，幾乎與「繁華似錦」說的一模一樣，陳男始知上當，當場取消匯款，感謝郵局行員和員警。
芳苑警分局今指出，詐騙集團常用帥哥美女大頭貼，透過交友軟體或社群平台搭訕，再每天噓寒問暖使人墜入愛情陷阱，再利用感情與信任慫恿投資、匯款救急，民眾遇到虛擬世界的「愛情」一定要保持冷靜、細心查證，以免感情、錢財兩頭空。
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