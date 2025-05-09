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調查局今公開銷毀逾2千公斤毒品 大麻重量10年暴增56倍

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，此次毒品數量以大麻為大宗，光去年就增長至3383公斤，經統計2014與2024年入庫大麻重量，10年間竟暴增56倍，顯示大麻毒品危害國民程度逐年加劇。

調查局指出，大麻重量自2014年度入庫60公斤，2023年入庫1118公斤，去年則增長至3383公斤，全國緝獲毒品暴增幅度驚人，突顯調查毒品犯罪時溯源斷根之重要性，務必從源頭切斷所有供應管道。

調查局指出，本次公開銷燬各類毒品總重2008公斤612.57公克，大麻1748株，總箱數392箱；為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途警戒，配合調查局督察處警備組人員，全程安全戒護。

近年國內走私與施用二級毒品大麻迅速成長，調查局統計，近年大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品，吸食人口以年輕族群居多，而第一名毒品仍是K他命，安非他命落居第三。

法務部長鄭銘謙表示，面對萬國公罪，行政院以「五打七安」為施政目標，其中五打，即打擊「黑、金、槍、毒、詐」。政府將持續「拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」，於陸海空各方設下重重攔阻，以達施政目標。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局今天銷燬2008公斤各類毒品，運送過程不僅出動裝甲車戒備，警調更動員大批人力沿途戒護。記者余承翰／攝影
調查局今天銷燬2008公斤各類毒品，運送過程不僅出動裝甲車戒備，警調更動員大批人力沿途戒護。記者余承翰／攝影
調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，各類毒品總重2008公斤，調查局幹員持長槍戒護裝箱。記者余承翰／攝影
調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，各類毒品總重2008公斤，調查局幹員持長槍戒護裝箱。記者余承翰／攝影
調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，各類毒品總重2008公斤，其中又以大麻為大宗。記者余承翰／攝影
調查局今天辦理公開銷燬毒品證物作業，各類毒品總重2008公斤，其中又以大麻為大宗。記者余承翰／攝影

大麻 毒品

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