新北女參加泰國員工旅遊突失聯 家屬一查疑被騙去柬埔寨急報警

新北市永和警分局。圖／聯合報系資料照

新北市徐姓女子日前告知家人前往泰國參加員工旅遊，其妹妹因連繫不上姊姊，依手機Google定位竟出現在柬埔寨，懷疑其姊遭騙去詐騙園區，急忙報警求助。新北市警方依規定受理失蹤協尋，傳真至外交部緊急聯絡中心。

「拜託大家幫我分享！我姐姐疑似被騙到柬埔寨柬泰園區，目前失聯中」，新北市徐姓女子前晚急忙至永和警分局得和派出所報案，徐女表示，其24歲雙胞胎姊姊日前告知要到泰國參加員工旅遊，旅遊期間為5月5日至5月8日，惟於5月6日14時突然失蹤且聯繫不上。

徐女也將姊姊失蹤訊息上傳至網路Threads，說姊姊是獨自一人離開、搭機出國，出發過程中都有跟她保持聯繫，到飯店後也傳來視訊、說「天氣不好所以不想出門」，最後一次聯絡是5月6日下午2時3分，說她要睡一下，從那以後就再也聯絡不上她了。

徐女也追查姊姊的Google定位與搜尋紀錄，發現一切行程似乎根本不是姊姊說的那樣，她的最後定位出現在柬埔寨的「柬泰園區」，疑似詐騙集團控制地區，且姊姊的定位顯示在柬埔寨的同時，還在Google搜尋，素林府有關資訊，出國前還曾查詢，「泰國可以買什麼」、「泰國彩虹熊」、「入境台灣不能帶什麼」等有關資訊，懷疑姊姊根本不知道自己到了柬埔寨，很可能當時才驚覺受騙，而且姊姊的機票與訂房資訊也有很多疑點，甚至查無實際紀錄，也找不到朋友或公司同事能夠聯繫或佐證這次旅程。

永和警方前天依規定受理失蹤協尋，初步調查徐女於今年5月5日正常狀態出境泰國，目前無法確定是否有外力或限制自由情況，已製作海外協尋通報單，依規定受理失蹤協尋，傳真至外交部緊急聯絡中心，由於失蹤的徐女住在新北市板橋區，也依規定轉報給轄區板橋警方。