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詐欺通緝犯逃亡泰國賺高薪 慘淪「豬仔」摔斷雙腳

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣岳姓男子因詐欺遭通緝，企圖到泰國賺取高薪，卻成為詐騙集團「豬仔」，遭拘禁毆打脅迫從事詐欺，他跳樓脫逃雙腳骨折。集集警分局接獲其母報案求助，透過駐泰代表處營救，協助岳男返台，遞解歸案。

集集警分局日前接獲吳姓女子報案，指兒子岳男遭詐騙集團以「高薪、海外旅遊免機票及住宿費用」為誘餌，赴泰國曼谷工作，到了當地就遭控制，脅迫從事詐欺犯罪，不從就遭毆打、控制行動苦不堪言。

集集警分局接獲報案，立刻組專案小組積極營救，警方查出岳男因詐欺案，遭彰化地方法院通緝，他逃往泰國被控制在詐騙園區，從事非法博奕及詐欺工作，期間經常遭詐騙集團暴力毆打及控制行動。

岳男趁詐騙集團不注意時，從二樓跳窗逃脫，導致雙腿骨折，集集警分局透過駐泰代表處營救後，安排岳男搭機返台，專案小組近日在在桃園機場入境大廳將他查緝到案，送彰化地方法院歸案，對幕後跨境詐欺集團部分，警方將擴大溯源偵辦。

集集警分局提醒民眾，切勿輕信網路求職或網友推薦，宣稱海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住等話術，應確實查核訊息來源及內容真偽，切勿心存僥倖，以為可赴海外賺大錢，反被詐騙集團控制從事詐欺，不僅觸犯當地法律，甚至受困海外。

岳男到泰國遭詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供
岳男到泰國遭詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供
岳男因詐欺案遭通緝，以為到泰國可賺取高薪，卻被詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供
岳男因詐欺案遭通緝，以為到泰國可賺取高薪，卻被詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供
岳男到泰國遭詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供
岳男到泰國遭詐騙集團控制毆打，跳樓逃亡又摔斷雙腳，經警方營救才搭機回台。圖／集集警分局提供

詐欺 詐騙集團 集集

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