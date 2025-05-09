台南男想融資被騙6萬元 欲取回又遇詐騙差點失金

台南市郭姓男子3月在網路平台尋求融資遭詐騙新台幣6萬元，又誤信網路詐騙集團稱可追回被騙款項，日前到超商準備買2萬元點數轉給對方時，店員驚覺報警，才免於二度被騙。

台南市政府警察局第三分局今天告訴中央社記者，郭姓男子之前被騙走銀行存摺、密碼及存款6萬元，帳戶還被列警示。

郭姓男子被詐騙後，在網路看到冒牌「金融監督管理委員會」，對方宣稱可協助追回被騙存摺及6萬元，但須以點數繳納保證金；郭姓男子信以為真，7日到安南區某超商買Apple Store點數2萬元。

超商店員發現郭姓男子在機台前操作許久，察覺有異報警，警員趕到現場攔阻，郭姓男子才免於再失金。

警方表示，只要是陌生人或團隊、群組要求轉交點數，大多數是詐騙，一定要小心查證。