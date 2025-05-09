雲林某國中爆衝突 學生遭美工刀劃傷兩周不敢到校

雲林縣某國中4月22日發生一起學生持美工刀劃傷同學事件，兩名學生疑似發生口角衝突，其中一人持美工刀劃傷另一人手臂，受傷學生事發至今已二周不敢到校上課，縣府教育處表示，已啟動行政調查及輔導機制，並加強校園反暴力宣導。

教育處表示，該起學生衝突事件發生在4月22日，A生到B生教室外借課本，疑似有嬉鬧行為，B生是風紀股長，就請他離開，過程中疑似碰觸到A生的手，中午A生經過B生的教室，疑有言語刺激，並請B到教室外討論，B當下沒有走出教室，午飯後A又看到B，疑似推了B，B就持美工刀劃傷A的手臂。

當下同學趕緊通知老師，將A送醫急診，醫生診斷手臂有開放性傷口，校方也立刻進行校安通報，當晚雙方家長在派出所道歉、協調，A生家長擔心孩子再度受到傷害，希望B生轉學，雙方沒有共識。