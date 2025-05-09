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安全帽要收好！北市女連偷3頂裝行李箱 疑要變賣

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

45歲邱姓女子日前在台北市中正區西門町商圈附近的寶慶路閒晃，見機車上有安全帽沒有收好，短短5分鐘內偷走3頂，警方獲悉，循線在一小時內逮獲她，並在她隨身攜帶的行李箱內找到失竊安全帽，警詢後依竊盜罪函送法辦。

中正一介壽路派出所日前接獲一對情侶報警，稱「要騎車去車站搭車，結果發現安全帽不見了」，著手調閱事器畫面，釐清出邱姓婦女涉有重嫌，她不只偷情侶車上的兩頂，還把旁邊機車的另外一頂安全帽也拿走。

誇張的是，邱女不顧當時人來人往偷竊，得手後還大喇喇的直接放入隨身攜帶的行李箱，警方根據身形特徵，在附近查找，獲報後一小時內果然找到她。

警方攔下後質問是否偷竊安全帽？並秀出監視器畫面，她狡辯說這三頂安全帽不是偷來的；儘管她否認犯行，但罪證確鑿，警方依法將安全帽查扣，並發還給被害者情侶，另一頂失主則事後通知領回，警詢後將邱女依竊盜罪函送法辦。

由於邱女採徒步方式移動，警方研判，邱女專挑新穎款式的安全帽，不排除事後變賣取財。

中正一警方提醒，民眾停放車輛時應將個人財物收妥、上鎖或隨身攜帶，避免遭有心人士竊取，另呼籲民眾切勿因一時貪念竊取他人財物，警方獲報必將依法究辦，絕不寬貸。

邱姓女子日前偷走他人機車上三頂安全帽，遭警方依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
邱姓女子日前偷走他人機車上三頂安全帽，遭警方依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
邱姓女子日前偷走他人機車上三頂安全帽，遭警方依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
邱姓女子日前偷走他人機車上三頂安全帽，遭警方依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝

安全帽 情侶 行李箱

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