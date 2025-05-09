香港籍車手質疑台灣為何不能跟人拿錢 聽警講完認栽

彰化縣李姓男子看165反詐儀表板宣導內容，對照自己先前加入加密貨幣投資群組有「高獲利、低風險」6字，與引誘投資詐騙關鍵字不謀而合，主動報警後，誘捕到香港籍陳姓車手，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

據了解，李男收到警方反詐宣導，看完遭詐案例對照自己的加密貨幣投資群組，群組宣稱「高獲利、低風險」，跟遭詐案例一模一樣，他覺得自己的加密貨幣投資群組必有詐，主動到北斗警分局北斗派出所諮詢，經員警解說，李男願配合警方抓車手。

李男與詐團聯絡，日前約定在北斗鎮中山路的路邊面交投資款80萬元，陳姓車手（32歲）現身取款被員警逮捕，拒絕出示身分證件，還說他是香港人，在合法公司上班，從事加密貨幣買賣，聽從香港公司指示來台灣拿錢，在香港跟不認識的人拿錢不犯法，台灣警察無權抓他。

員警再三詢問陳嫌的上班公司名稱以便立刻上網查，陳嫌講不出來。員警告訴他，在台灣跟不認識的人拿大筆金錢涉及詐騙，他跟不認識的人拿數十萬元，這就叫做「車手」警方依規定宣讀他應有的法律權利即可依法逮捕。陳嫌乖乖束手就擒。