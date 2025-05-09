影／弄丟400萬...越南移工板材廠上班 避談用途只說「是我的錢」

越籍胡姓男子5月7日搭乘台鐵區間車，遺留一袋400萬元現金，引發社會關注，胡男今早到嘉義縣民雄鄉石材工廠上班時，面對媒體怎會忘記把錢帶下車，他僅回應「我不知道」，就走進工廠工作，檢警將追查金錢流向，釐清是否有洗錢或地下匯兌疑慮。

據了解，胡男在嘉義縣民雄鄉一處石材工廠上班，他在台鐵區間車掉錢後，第一時間與自稱「姊夫」的人出面想領回鉅款，雖兩人說詞一致指錢是要給姊夫發薪水，卻被爆出兩人無親屬關係，只是娶了越南籍妻子，同鄉的人會聚在一起以姊夫相稱，增加案件疑點。

胡男今早至石材廠上班，面對媒體詢問是否弄丟400萬元，胡男表示，「是我的錢，我忘記啦，不是丟啦！」而再追問為何忘記拿、怎麼有這麼多錢，胡男則說「我不知道、我聽不懂，要趕快去工作，不然老闆會罵啦！」便走進工廠工作。

石材工廠員工證實胡男身分，就是一般「做工的人」，月薪僅3萬多元，另外加班費用就是按照勞基法計算，不知道胡男為何有這麼多錢。工廠老闆稱，胡男只是一般工人，對擁有鉅款一事感到驚訝，但也強調「下班就是下班，下班之後的事，公司不會去干涉」。