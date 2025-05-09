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高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

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31歲女國道遭4大車夾擊身亡 司機稱「鬼遮眼」衝向屍體求原諒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國道1號南向335.3公里台南仁德服務區南側路段，7日深夜發生2輛營業貨櫃半聯結車、2輛營業大貨車及1輛轎車5車追撞事故，轎車遭夾擊全毀，31歲呂姓女駕駛當場死亡。檢警昨下午相驗，肇事姜姓貨櫃車駕駛前往殯儀館向死者家屬致歉，聲稱當時鬼遮眼，一時煞車不及才撞上。

然而，姜男說詞不但令家屬無法接受，痛斥「什麼話？你講什麼話？」他見死者屍體推進相驗室時，趨前試圖向死者解釋車禍經過，此舉更引發家屬激烈反應，當場制止。

姜男說，他是向死者坦白，讓她知道事實。他表示，他跟她說，他撞到是前方的大貨車，他不知道她的那輛小轎車在前面，這是一個間接，他跟她致歉。他也說，「鬼遮眼啦！一時煞車不及，撞到才醒過來」。

據調查，63歲的姜姓貨櫃車司機於7日晚間11時許行經該路段時，疑因未注意前方因道路施工封閉而回堵的車流，直接撞上前方4輛車。這4輛車中，除了呂姓女子駕駛的小轎車外，其餘3輛皆為大型車輛。

呂女的車當場被夾在大車之間，警消獲報後迅速將她脫困送醫，但因傷勢過重，搶救後仍宣告不治，另有6人輕傷送醫。

國道1號南向335.3公里台南仁德服務區南側路段，7日深夜發生2輛營業貨櫃半聯結車、2輛營業大貨車及1輛轎車5車追撞事故。圖／讀者提供
國道1號南向335.3公里台南仁德服務區南側路段，7日深夜發生2輛營業貨櫃半聯結車、2輛營業大貨車及1輛轎車5車追撞事故。圖／讀者提供
呂女的車當場被夾在大車之間，警消獲報後迅速將她脫困送醫，但因傷勢過重，搶救後仍宣告不治。圖／讀者提供
呂女的車當場被夾在大車之間，警消獲報後迅速將她脫困送醫，但因傷勢過重，搶救後仍宣告不治。圖／讀者提供

屍體 死亡 貨櫃

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