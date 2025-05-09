無牌車長期占用中興新村停車場 公所開鎖查引擎號碼

公共停車位一位難求，卻有二手車業者長期占用中興新村省政資料館後方公共停車場，並將車牌卸下，讓民眾難以申訴。南投市公所、環保局、警方今天請鎖匠打開引擎蓋追查車籍，若公告後無人處理，將依廢棄物拖吊清理。

南投縣去年實施路邊停車收費後，路邊停車格遭占用情況大幅改善。中興新村因為精省人口減少，多數公共停車場未實施停車收費，部分業者利用這個巧門，長期占用公共停車場。

縣議員簡千翔說，省政資料館後側的公共停車場因為空間大，長期被無牌車占用，導致其他駕駛人停車困難。居民說，占用者大都是二手車業者，將待售汽車車牌卸下後，開到省政資料館後方停車場停放，一放就是好幾個月，讓許多車主找不到地方停車。

最近營北國中周邊人行道改善，路邊無法停車，公共停車場又被這些無牌車占用，影響停車秩序。南投市公所曾根據民眾舉發，在這些無牌車張貼公告要求限期開走，果然車輛就移開，但沒多久又換一批無牌車占用，讓居民無可奈何。

簡千翔接到居民陳情後，聯繫環保局、南投市公所、中興警分局今天到場處理，市公所找來鎖匠打開車門和引擎蓋，警方抄下汽車引擎號碼，將向南投監理站追查車籍，確認是否為失竊車或無主車，若公告後沒人處理，將由環保局依廢清法拖吊清理。