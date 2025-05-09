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無牌車長期占用中興新村停車場 公所開鎖查引擎號碼

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

公共停車位一位難求，卻有二手車業者長期占用中興新村省政資料館後方公共停車場，並將車牌卸下，讓民眾難以申訴。南投市公所、環保局、警方今天請鎖匠打開引擎蓋追查車籍，若公告後無人處理，將依廢棄物拖吊清理。

南投縣去年實施路邊停車收費後，路邊停車格遭占用情況大幅改善。中興新村因為精省人口減少，多數公共停車場未實施停車收費，部分業者利用這個巧門，長期占用公共停車場。

縣議員簡千翔說，省政資料館後側的公共停車場因為空間大，長期被無牌車占用，導致其他駕駛人停車困難。居民說，占用者大都是二手車業者，將待售汽車車牌卸下後，開到省政資料館後方停車場停放，一放就是好幾個月，讓許多車主找不到地方停車。

最近營北國中周邊人行道改善，路邊無法停車，公共停車場又被這些無牌車占用，影響停車秩序。南投市公所曾根據民眾舉發，在這些無牌車張貼公告要求限期開走，果然車輛就移開，但沒多久又換一批無牌車占用，讓居民無可奈何。

簡千翔接到居民陳情後，聯繫環保局、南投市公所、中興警分局今天到場處理，市公所找來鎖匠打開車門和引擎蓋，警方抄下汽車引擎號碼，將向南投監理站追查車籍，確認是否為失竊車或無主車，若公告後沒人處理，將由環保局依廢清法拖吊清理。

簡千翔說，業者所將公共停車場當成免費停車格，並卸下車牌躲避追查，影響其他人停車權益，也挑戰公權力，呼籲業者不要占用公共停車場，否則車輛被當廢棄物拖吊清理，當心因小失大。

省政資料館後方公共停車場，長期遭無牌車占用，影響其他車輛停車權益。圖／簡千翔提供
省政資料館後方公共停車場，長期遭無牌車占用，影響其他車輛停車權益。圖／簡千翔提供
南投縣議員簡千翔（前）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供
南投縣議員簡千翔（前）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供
南投市公所找鎖匠，在中興警分局員警見證下，打開車門追查無牌車引擎號碼。圖／南投縣議員簡千翔提供
南投市公所找鎖匠，在中興警分局員警見證下，打開車門追查無牌車引擎號碼。圖／南投縣議員簡千翔提供
南投縣議員簡千翔（左一）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供
南投縣議員簡千翔（左一）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供

停車場 南投縣 環保局

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