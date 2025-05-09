台鐵掉錢案 領400萬發薪水、買房借貸...越南移工「沒吐實」 警方已約談5人

越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；胡男和自稱其「姊夫」的台籍男子領錢時，稱錢要交給姊夫發薪水用；警方訪談後，胡男改稱因先前向他人借錢在越南買不動產，後將多年積蓄加部分友人借款湊齊後一次還錢，因說詞和細節兜不攏，警方仍須釐清疑點，暫時無法領回鉅款。

據了解，全案已訪談包括胡男、「姊夫」、雇主及胡男友人共約5人了解；至於是否朝非法地下匯兌方向偵辦，警方表示，會逐一釐清疑點調查。

根據台鐵與鐵路警察局高雄警分局調查，第一時間，胡男和「姊夫」一起到台鐵欲領取遺失被拾獲的400萬鉅款，兩人向台鐵聲稱，400萬現金是交給姊夫發薪水用，其中350萬是胡男存款，50萬則是親友借貸，鐵路警察局高雄分局介入調查後，發現疑點重重。

警方檢視400萬鉅款，發現一綑綑像「千元磚塊」疊成的現鈔，不像從銀行領出大筆現鈔一樣，每捆鈔票中間會以細紙條或透明膠帶綑綁，並蓋上銀行及行員的印章，而是僅以數條橡皮筋綑綁，認定非從銀行領出的錢。

胡男在警方訪談後，又改口稱錢是自己多年積蓄加上向友人借貸，籌錢一次償還向親友借款買越南不動產的借貸，400萬中有一百多萬是自己存的錢，另兩筆則是其他友人的借款。

胡男在400萬的金額、細節上和第一時間領錢時說的有所出入，用途說法不一；胡男雇主則表示，胡男月薪3萬多元，不知道他哪來那麼多錢，種種疑點。

鐵路警察高雄分局偵查隊長陳耀宗今天上午表示，這起案件的資金來源尚需查明原因，因為移工在台灣地區不熟悉台灣市場匯兌流程，資金往來借貸均以現金處理，所以查證細節不易，警方會針對詳細來源、時間點查證，若確實無犯罪所得之後才會發還。