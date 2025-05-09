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翁護女心切險受騙 大園警銀緊急攔阻守住他退休金

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名69歲李姓老翁，日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是其女兒，因為手機遺失換了新帳號，並表示在做網路代購生意急需15萬元資金，李翁護女心切未詳加查證，昨(8)日中午到銀行準備匯款15萬元時，被行員察覺異狀，通報大園分局員警到場及時阻詐。

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李翁昨日中午到銀行準備匯款15萬元時，被行員察覺異狀。圖：讀者提供

大園派出所說明，於昨日中午接獲轄內銀行通報，李翁欲臨櫃匯款15萬元，但行員對他關懷提問，他雖表示是要匯給女兒做生意，但行員問他有沒有打電話向女兒查證，李翁卻稱女兒因手機遺失換了號碼，僅用新的通訊軟體帳號互相聯絡，行員一聽覺得有異，隨即通報警方到場關心。

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李翁起初還半信半疑，於是撥打電話向女兒確認，這才發現女兒的手機根本就沒有遺失也沒有要借錢。圖：讀者提供

員警獲報立即前往了解，經檢視李翁的通訊軟體對話內容，發現這就是常見的假親友詐騙，且對方提供的銀行帳戶亦為警示帳戶。李翁起初還半信半疑，於是撥打電話向女兒確認，這才發現女兒的手機根本就沒有遺失也沒有要借錢，李翁頓時恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的退休積蓄。

大園分局提醒民眾，若接到自稱是親友來電，要求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，應該透過其他管道再三確認來電者身分，或撥打110、165反詐騙諮詢專線即時查證，以確保財物安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：翁護女心切險受騙 大園警銀緊急攔阻守住他退休金

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