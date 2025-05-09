獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；第一時間，胡男和自稱其「姊夫」的人出面想領回鉅款，雖兩人說詞一致指錢是要給姊夫發薪水，但警方後續了解，該名「姊夫」的越南籍妻子和胡男並無親戚關係，只是基於情誼親暱稱謂而已，此部分又增添400萬現金疑雲。

根據台鐵與鐵路警察調查，胡姓男子前晚搭乘3258次區間車時，不慎將裝滿現金的提袋遺忘在車上，等到發現時人已下車，緊急返回台南站服務台求助。台鐵人員接獲協尋後，立即通報列車長沿途搜尋，果然在第2車廂南端發現與描述相符的黑色手提袋，裡面有著滿滿現鈔，都是舊鈔。

第一時間，胡男和「姊夫」一起到台鐵欲領取遺失被拾獲的400萬鉅款，兩人向台鐵聲稱，400萬現金是交給姊夫發薪水用，其中350萬是胡男存款，50萬則是親友借貸，鐵路警察局高雄分局介入調查後，發現疑點重重。

其中的一項疑點，是和胡男一起領取400萬鉅款的「姊夫」，經警方訪談後，向移民署查證，這名所謂的「姊夫」和胡男毫無親戚關係。

據了解，這名「姊夫」只是娶了越南籍妻子，因胡男是合法到台灣工作的越南籍移工，同鄉的人會聚在一起，胡男順理成章先認識這名「姊夫」的越配，進而和對方的丈夫熟識成了好友，胡男因此尊稱對方為「姊夫」，純粹只是基於同鄉間親暱的稱呼而已，兩人並無親戚關係。

據查，這名胡男的姊夫在台南市製造業工作，第一時間獲悉胡男遺失400萬鉅款後，隨即陪同胡男到台鐵領錢，因兩人接受警方訪談後在金錢細節、用途的說詞仍有出入，相關疑點仍待警方釐清。