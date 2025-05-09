影／新莊老婦跟著前車違規左轉 「龜速螃蟹橫切」釀4車擦撞

新北市1名68歲老婦昨天開車經新莊區中環路，在禁止左轉的新泰路口看見前車違規左轉，便從外側車道緩緩橫切2線車道跟著違規轉彎，造成後方機車閃避不及撞上，最後釀成4車連環擦撞、1人受傷送醫、3人違規受罰。

據了解，林姓老婦開車原本行駛中環路外線車道往中正路方向，看見左前方由35歲李姓男子駕駛的黑色賓士轎車自中線車道違規左轉新泰路，便想跟著轉彎。她在路口放慢車速緩緩轉向、橫切2線車道。

結果左後方由21歲劉姓女子騎乘的機車直行於內側快車道，閃避不及撞上老婦的車，機車彈開又連續擦撞到剛剛違規左轉的黑色賓士轎車，以及另1輛由56歲楊姓男子駕駛的白色賓士休旅車，釀成4車擦撞事故。劉女受傷送輔大醫院急診。